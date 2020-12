Trabajadores de transporte sanitario se concentran este viernes por la "inacción" ante la "precariedad" del servicio

Una protesta "por la pasividad, inacción y falta de responsabilidad de la Administración ante las múltiples denuncias públicas y en los organismos pertinentes del Comité de empresa de Transportes Sanitarios de La Rioja UTE-Ferrovial".

Por todo ello, aducen en un comunicado, "nos vemos obligados a concentrarnos con la esperanza de que nos escuchen y se haga visible la precariedad del servicio de ambulancias y tengan a bien poner solución a un problema que afecta gravemente a todos los riojanos".

"El transporte sanitario tal y como funciona en España y en especial en La Rioja tiene que cambiar. No podemos ser subastados cada 4 años al mejor postor. Empresas privadas que en primera instancia renuncian a su beneficio empresarial para quedarse el concurso y que más tarde recuperan con creces incumpliendo el pliego, precarizando a los trabajadores, recortando servicios y poniendo en peligro a todos los ciudadanos", añaden.

A su vez, indican, "haciendo uso del descaro que les caracteriza y con el beneplácito de quienes les otorgaron su "trono" hacen de este contrato subvencionado por todos los riojanos su "gallina de los huevos de oro".

"Estamos hartos de que nos mientan y nos utilicen los partidos políticos como moneda de cambio para conseguir sus propios intereses y no entendemos que siendo la punta de lanza de la sanidad extrahospitalaria no se atienda a la sociedad riojana como debiera, con unos recursos adecuados y una atención temprana, eficaz y de calidad.Esta concentración no es un problema de los técnicos en emergencias sanitarias que trabajan en el transporte sanitario en La Rioja. Es un problema que nos afecta a todos", concluyen.