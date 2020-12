Un passeig de milers anys per les societats caçadores-recol·lectores que van habitar les terres valencianes

El Museu de Prehistòria de València presenta la renovació de la seua exposició permanent de societats caçadores i recol·lectores, una mostra que proposa un passeig que comença fa set milions i que permet conéixer les troballes dels més importants jaciments en terres valencians. Ara, el centre cultural convida a realitzar aquest recorregut en una sala de 300 metres quadrats "més confortable i càlida" i en la qual s'ha reforçat el caràcter didàctic, transversal i participatiu dels continguts.

Així s'ha destacat en la roda de presentació del nou espai, a la qual han assistit el responsables de Cultura de la Diputació de València, Xavier Rius; la directora del museu, situat en el Centre Cultural La Beneficència, Maria Jesús de Pedro; la directora del projecte museístic, Helena Bonet, i el responsable d'exposicions, Santiago Grau.

La sala dóna començament a Àfrica fa 7 milions d'anys però dedica el gruix de l'exposició a les terres valencianes, amb una mirada arrere de 350.000 anys, fins a finals del Paleolític superior, entorn del 12.000, on es desenvolupen dos períodes: un del Paleolític mitjà amb els neandertals, i el Paleolític superior amb l'aparició de l'Homo sapiens.

"La investigació sobre la Prehistòria valenciana ha canviat de manera substancial en les últimes dècades, era necessari actualitzar el discurs expositiu amb una posada al dia de les troballes arqueològiques, des dels nous corrents investigadors", ha explicat Helena Bonet.

En aquest sentit, entre les 1.200 peces exposades --s'ha reduït el número respecte a les aproximadament 1.500 que s'exhibien anteriorment-- es mostren per primera vegada restes de botànics o microfauna, seleccionats d'entre els importants fons del centre cultural valencià.

D'aquesta manera, l'objectiu ha sigut construir "un discurs transversal on es parla de l'evolució del clima i l'adaptació humana a aquests canvis, de la forma de vida, de l'aparició de la simbologia i la desaparició dels neandertals, amb llocs de reflexió sobre, per exemple, què ens queda en l'ADN dels neandertals", ha afegit Bonet.

L'exposició empra noves narratives transversals i didàctiques. MANUEL BRUQUE / EFE

La museografia posa l'accent en la didàctica amb nous aspectes: una narració ordenada en seqüències i escenes en un recorregut per la cronologia i, paral·lelament, pels jaciments més importants d'aquest període de temps en les terres valencianes.

A més la informació es presenta apel·lant en certs moments a la intervenció del públic no especialitzat a través d'il·lustracions, produccions audiovisuals i punts d'experimentació, ha apuntat Santiago Grau.

Els visitants iniciaran el seu passeig en un espai centrat en els inicis de l'arqueologia valenciana en 1927, quan l'impuls del SIP (Servei d'Investigació de Prehistòria) i el seu museu va ser clau en la construcció del coneixement de la Prehistòria autòctona i també de la mediterrània peninsular, ha recalcat Maria Jesús de Pedro.

Seguidament, la sala viatja al Paleolític en terres valencianes, que reuneix testimonis des de fa uns 350.000 anys, fins al final del plistocé, entorn de 12.000 anys abans del present. El discurs s'articula seguint dos eixos expositius.

Bolomor, Cova Negra i Parpalló

D'una banda, els paisatges canviants, amb la reconstrucció dels diferents ecosistemes que se succeeixen; i, per un altre, de la mà dels importants jaciments paleolítics valencians, origen de les col·leccions i objecte preferent de la investigació científica: Cova del Bolomor de Tavernes de la Valldigna, Cova Negra de Xàtiva, Abrigo de la Quebrada de Chelva, Cova dels Malladetes de Barx, Cova del Parpalló de Gandia i Cova del Volcà del Faro de Cullera.

La mostra combina restes animals i botànics, així com de les societats caçadores-recol·lectores. MANUEL BRUQUE / EFE

S'aborden aspectes transversals referits al comportament dels grups humans, com la socialització i la dimensió dels grups, les qüestions de gènere o la transmissió del coneixement, així com aquells aspectes de les seues formes de vida relacionats amb l'apropiació del territori, l'ús i control del foc, l'hàbitat, la tecnologia, la caça i la recol·lecció, les creences i les manifestacions artístiques.

Igualment, es reserva un espai central com a nexe d'unió i lloc de reflexió entre el món neandertal i el món sapiens, en el qual es pretén interactuar amb el visitant i fer-lo partícip dels debats i interrogants que la investigació científica planteja en el moment actual. Per què van desaparéixer els neandertals? Som tan diferents? són algunes de les preguntes que es plantegen.

L'exposició tanca amb el món simbòlic del Paleolític superior amb una vitrina sobre l'adornament i la imatge, però, sobretot, amb la presentació de l'art de la Cova de Parpalló, una selecció de 98 plaquetes pintades i gravades de fa més de trenta mil anys, una de les millors representacions de l'art moble europeu.

La sala renovada del Museu de Prehistòria. EP

Pas avant

Xavier Rius, que ha recordat com la renovació va començar a projectar-se en 2015 i s'ha anat executant a través de diversos concursos públics, ha manifestat que es tracta "d'un pas avant per a aconseguir una exposició didàctica i atractiva, per a un públic familiar, per a estudiants i gent entesa, perquè tothom trobe alguna cosa que els ensenye i els forme".

Finalment, la directora del Museu de Prehistòria ha comentat, preguntada per pròximes adequacions en el centre, que "el següent pas" serà millorar la sala contigua a la qual ara es reinaugura, i "s'ha fet part de treball" en la del Neolític i Edat dels metalls, però encara sense calendari.