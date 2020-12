Adriana cuenta en 'First dates' la venganza contra su ex: "Le metí una patata por el tubo de escape"

Una infidelidad lleva a la persona engañada a momentos de frustración y rabia. Adriana buscó la manera de estropear el coche a su ex novio por traicionarla, encontró la solución y se lo contó este miércoles a Mayan, su cita en First dates.

El lanzaroteño fue el primero en llegar al local de Cuatro, y le explicó la procedencia de su nombre a Carlos Sobera: "Me crie en un pequeño pueblo de la isla, pero ese entorno se me hizo pequeño y quise dar el salto".

"Soy militar en el Ejército del Aire, pero soy más un funcionario que un soldado. La verdadera guerra se libra en la oficina, rodeado de papeles. También viví en Galicia, donde me dediqué a cantar en orquestas; en Sevilla trabajé de cocinero; y finalmente conseguí entrar en el Ejército".

Su cita fue Adriana, que señaló nada más llegar que "como no te lleves bien conmigo, tienes un problema porque si me haces algo, me vengaré". Eso sí, reconoció que "creo que me han echado un mal de ojo porque no es normal la suerte que tengo con los tíos, de repente, todo es muy difícil".

Ya en la mesa, durante la cena, ambos hablaron de su pasado amoroso y de las parejas que habían tenido: "Durante la cuarentena se gastó el amor con mi anterior relación", comentó el militar.

La madrileña, por su parte, le contó a Mayan lo que le pasó con su ex, para darle algún detalle de su personalidad: "Lo pasé fatal porque me engañó y, ¿sabes lo que le hice? Estuve mirando en internet como joderle el motor del coche a alguien".

"Vi que una decía que había que meter una patata por el tubo de escape, lo hice y que fuera lo que Dios quisiera...", recordó. Inmediatamente el lanzaroteño afirmó entre risas que "menos mal que no tengo coche".

Al final, pese a la precaución y desconfianza de Adriana, la madrileña sí que quiso tener una segunda cita con Mayan porque "le quiero seguir conociendo y a ver qué pasa". El militar también quiso volver a quedar ya que "ha sido muy breve el tiempo que hemos tenido aquí".