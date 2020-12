Sara, en 'First dates': "He suspendido dos veces el examen psicológico para entrar en el Ejército"

"Me gusta arreglarme, ir a reservados, de fiesta con mis amigas... Hago y me pongo lo que me da la gana, pero hay gente muy envidiosa y me critica por todo". Así se presentó Sara este miércoles en First dates.

Carlos Sobera pidió que se definiera, a lo que la opositora le contestó que "soy una chica ambiciosa, con carácter, me encantan los toros y los hombres me gustan igual que yo".

"Me considero una persona atractiva y cuando salgo, ligo, pero casi nunca encuentras a gente que te pueda ofrecer una vida en pareja", reconoció la madrileña momentos antes de conocer a Cristian, su cita.

El castellonense quiso destacar en su presentación que "a los 19 años fui padre y es lo más bonito que tengo en el mundo. Desde entonces tuve que cambiar completamente, dejar de ser un niño y pasar a ser un adulto con un hijo".

Sara busca un chico al que le gusten los toros y el Rocío. ¿Será Cristian el chico que buscamos? 🤔 #FirstDates16Dhttps://t.co/x6IbzaH1tzpic.twitter.com/jDboUNHyOg — First dates (@firstdates_tv) December 16, 2020

Sobera se aseguró que cumpliera los requisitos de Sara: "Me gusta la fiesta más que a un tonto un lápiz y soy recortador. Llevo desde 2014 poniéndome delante de los toros y haciendo mis pinitos en el mundo taurino", comentó el joven.

El presentador les acompañó a su mesa para que se fueran conociendo un poco más, y allí fue donde la joven le contó sus planes de futuro al castellonense: "Soy muy ambiciosa, me gusta subir, pero lo del Ejército me está costando, la verdad".

Sara, en 'First dates'. MEDIASET

Cristian quiso saber el motivo, y Sara le contestó que la mayor traba estaba "en el test psicológico, no lo paso y no lo entiendo, soy una persona normal, no estoy loca ni nada", admitió entre risas, pero él señaló: "Me das miedo...".

"Es un test de personalidad y la primera vez debe ser que no lo hice muy bien y no me dieron el apto. La segunda, que era mucho mejor, pero no lo superé", recordó Sara. "No me importó mucho porque me iba a volver a presentar por mi ambición, porque quería sacar más nota para entrar en lo que quiero. Espero que la próxima vez, me salga bien", deseó la madrileña.

Al final, la joven no quiso tener una segunda cita con Cristian "porque que tengas un niño me ha chocado bastante y necesito estar bien". Él, por su parte, tampoco quiso volver a quedar: "Es muy guapa y en la cita he estado muy a gusto, pero hay ciertas cosas que no me acaban de llamar la atención".