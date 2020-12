Motos le pide perdón a Pablo López en directo en 'El hormiguero': "Me dejó tirado"

El hormiguero recibió este miércoles a un buen amigo del programa, Pablo López, que visitó el espacio de Antena 3 para presentar su nuevo disco, UNIKORNIO - Once millones de versos después de ti, que sale a la venta el día 18 de diciembre.

Este viernes sale el nuevo disco de @PabloLopezMusic, “UNIKORNIO - Once millones de versos después de ti” #PabloLópezEHpic.twitter.com/lS2iZMSj7r — El Hormiguero (@El_Hormiguero) December 16, 2020

Pero tal es la confianza de Pablo Motos con el cantante que, tras hablar del disco, el presentador sorprendió a su invitado con una inesperada confesión: "Tengo que pedirte perdón públicamente porque me llamaste para meter una guitarra en una canción y yo te dije que sí".

"Y luego, unos días por otros...", añadió el valenciano. López señaló que "hay una canción que se llama Imagina tú en el disco e igual que estuviste en el vídeo de El patio, que fue tan importante, me habría encantado que hubieras tocado"

"¡Y me dejó tirado! Con quedada incluida... En fin, un viernes que no olvidaré nunca", afirmó el cantante, pero Motos le prometió que "te lo compensaré", mientras ponían un piano de fondo, el presentador exclamó: "No pongáis encima pianito de pena...".

Tras la entrevista, López se sentó frente al piano que le proporcionó el equipo de El hormiguero para interpretar en directo el tema La niña de la linterna, regalar un jamón a todo el público presente en el plató y disfrutar de la sección de El Monaguillo.