Los grupos aprueban 229 enmiendas a los presupuestos, que se votarán la semana que viene

A lo largo de estos días se han aprobado 172 enmiendas presentadas por los grupos del Botànic, 33 de Ciudadanos y otras 24 del PP, pero ninguna de Vox. Las del PP han sido las que más acuerdo han suscitado: 17 han salido por unanimidad, frente a 15 del Botànic y 12 de Ciudadanos.

En total han sido tres días de debate con 14 secciones, 112 turnos de exposición y 112 de respuesta, de ocho minutos cada uno, seguidos por 112 más de réplica de cuatro minutos y otras 112 contrarréplicas también de cuatro. Si se suman los momentos de discusión, las interrupciones y las intervenciones del letrado, son casi 2.700 minutos de debate: más de un día y medio si hubiera sido ininterrumpidamente.

Han pasado por la comisión más de la mitad de los diputados, la mayoría de los portavoces adjuntos de todos los grupos, aunque de los síndics, solo la de Unides Podem, Naiara Davó, ha intervenido. En las diferentes secciones, los participantes han votado 2.438 enmiendas. "No sé si ponerme a llorar o hacer la voltereta", ha ironizado la presidenta de la comisión, la 'popular' Eva Ortiz, al finalizar las votaciones.

EL PP, EL GRUPO QUE MÁS UNANIMIDAD CONSIGUE

La primera de estas enmiendas que salió por unanimidad fue la del Botànic, por la que se comprometieron a no aplicar en 2021 la subida salarial del 0,9% a los altos cargos de la Generalitat Valenciana ante la situación actual, al igual que el Gobierno central. Otra enmienda que suscitó la unanimidad de todos los grupos fue la de la creación del premio internacional Francisco Brines, dotado con 12.000 euros.

El PP ha sido el grupo que más unanimidades ha conseguido en sus enmiendas y la primera de ellas supuso uno de los momentos más distendidos de la comisión. Se produjo en la sección de Hacienda, donde el diputado Rubén Ibáñez aseguró que había "una enmienda que seguro que sí van a aprobar" el Botànic. El texto cambiaba un error por el que ponía 'consejería' en lugar de 'conselleria' en unas partidas, y efectivamente, salió adelante por unanimidad. "Rubén, no te pongas a llorar, por favor", bromeó Ortiz.

Tras esta, el grupo 'popular' ha conseguido otras 17 unanimidades a sus enmiendas. Entre ellas, una línea de 250.000 euros para los juzgados de paz, el conservatorio de música de Elche, el aumento de enfermeras de gestión, un plan de estabilización y el estatuto del personal investigador en centros biomédicos, un programa contra la desertización o una línea de apoyo a la innovación en la cultura festiva.

LAS CONDICIONES DE CS

En el caso de Ciudadanos, la formación había formulado como enmiendas varias de las condiciones que su síndic, Toni Cantó, presentó al president, Ximo Puig, para aprobar los presupuestos. De ellas, se ha aprobado un aumento de las ayudas al sector turístico, la creación del bono comercio o alcanzar las ratios marcadas por la Organización Mundial de la Salud en relación con el número de prestadores de atención residencial de personas mayores.

La "sorpresa" saltó el primer día, con el rechazo por parte del Botànic a la creación de un fondo Covid para ayudar a hostelería, ocio nocturno e infantil por valor de 76 millones de euros, como proponían en Cs. "Nos vemos en la situación de reconsiderar la postura del trabajo de estos dos últimos meses y pensar que estamos ya más cerca del 'no' a los presupuestos", advirtió entonces el diputado Tony Woodward.

Por parte del Botànic, la portavoz adjunta de Compromís, Aitana Mas, sostuvo que el Consell no veía necesario crear un fondo como tal, sino continuar ampliando las ayudas y aseguró que no tienen "ningún problema en continuar hablando entre todos para ver qué solución es más idónea". De hecho, el portavoz adjunto socialista, José Muñoz, remarcó que el trámite parlamentario "está vivo", con lo que el fondo podría salir adelante en el pleno. "Esto no es el final del camino; la negociación sigue abierta y hay buenas sensaciones en llegar a un acuerdo", agregó.

Pese a la "sorpresa" inicial, Cs ha visto como se han ido aprobando el resto de sus condiciones. De hecho, este miércoles la diputada de Cs Ruth Merino ha afirmado que la formación mantiene "la puerta abierta hasta el final" a apoyar los Presupuestos de la Generalitat, y ha señalado que han "conseguido cosas" pero falta "cerrar algún fleco". "Ahora mismo no puedo decir si estamos más cerca del sí o del no", ha agregado.

Ante esto, desde Unides Podem, Ferran Martínez les ha criticado por considerar que "están buscando protagonismo" ya que no "clarifican" su postura, y les han instado a "que sean un poco serios" y "dejen de marear la perdiz para acaparar el foco".

De entre las enmiendas de Cs que se han aprobado por unanimidad se encuentra destinar una línea de 100.000 euros a ayudas para mediación en ayuntamientos, así como 1,5 millones de euros en ayudas para el aprendizaje de idiomas de recién titulados en Bachillerato o FP, junto a un refuerzo de las becas para prácticas en empresas. Igualmente, recibió la unanimidad de la cámara los 10 millones de euros para personal sanitario que propuso Cs, con la previsión de crear 500 puestos de enfermeras y 250 de facultativos dentro del programa de refuerzo Covid.

EL BOTÀNIC VOTA CASI SIEMPRE UNIDO

De las enmiendas del Botànic, además de las de los sueldos de los altos cargos y el premio Francisco Brines, se ha aprobado por unanimidad el impulso a la red asistencial de especialidades de la Hoya de Buñol, un centro de salud en Beniparrell, la creación de un mapa agronómico, una indemnización a productores por daños causados por fauna y el estudio de viabilidad de la CV-95 entre Orihuela y Torrevieja.

Los tres grupos que forman el Botànic (PSPV-PSOE, Compromís y Unides Podem) han presentado todas sus enmiendas conjuntamente y las han votado todas. De 2.438 enmiendas, han votado unidos en todas excepto en nueve presentadas por el grupo Ciudadanos sobre el modelo de gestión de las residencias.

Entre las propuestas de Cs -que sí recibieron el voto de PSPV, Compromís, PP y Vox- se encontraba el aumento del número previsto de plazas nuevas de atención a personas mayores a incorporar al sistema valenciano público mediante la licitación de contratos administrativos de puesta a disposición de plazas en centros privados.

En este sentido, la síndica de Unides Podem, Naiara Davó, defendió el voto en contra ya que "no ampliaba ni una sola plaza, por mucho que diga Cs". "No tocaba la partida presupuestaria en concreto, cambiaba los objetivos, pero a nivel prespuestario no cambia el importe", ha agregado.

Al respecto se pronunciaron tanto el síndic socialista, Manolo Mata, como el de Compromís, Fran Ferri: Mata indicó que "no le molesta" que UP votara en contra de la propuesta y Ferri consideró que la colaboración público-privada en las residencias "no es una novedad" y que "existe en muchos ámbitos".

Otra de las sorpresas de la comisión saltó el lunes por la tarde, cuando los grupos del Botànic se abstuvieron en la votación de una enmienda que han presentado para conceder 300.000 euros desde la Conselleria de Vivienda a À Punt para la promoción del hábitat sostenible en los medios de comunicación, que se votará en el pleno por una cuestión "técnica".

EL PLENO, DEL LUNES AL MIÉRCOLES

El pleno de aprobación del presupuesto, junto a la ley de acompañamiento, se celebrará entre el lunes y el miércoles próximo. La previsión es que la votación se celebre el día 23 en la sesión de tarde. Esta semana de comisión, de momento, no ha logrado disipar la duda de si las cuentas tendrán 52 apoyos (del Botànic) o 70 (con Ciudadanos).