Díaz confía en subir el salario mínimo antes de fin de año mientras Calviño mantiene sus recelos

Pese a que el martes el Ministerio de Trabajo anunció tajantemente a sindicatos y patronal que subiría el salario mínimo para 2021, la cuestión sigue generando un profundo debate en el seno del Gobierno. El ala de Unidas Podemos asume que el aumento sea mínimo en vista de las circunstancias económicas, pero en ningún caso que se congele la cuantía, y confía en tener la subida aprobada para final de año. Pero la parte socialista del Ejecutivo y, especialmente, el Ministerio de Economía de NadiaCalviño, sigue rechazando cualquier subida e insiste en que, pese a lo que diga Trabajo, la cuestión no está decidida.

Este miércoles la ministra del ramo, Yolanda Díaz, insistió en que congelar el salario mínimo sería "una anomalía" con respecto al resto de la UE –donde la mayor parte de países con salario mínimo lo subirán en 2021– y aseguró que una decisión así "dejaría fuera a los trabajadores que más lo necesitan". Díaz no mencionó a Calviño, pero sí se dirigió directamente a la patronal, partidaria de mantener la cuantía en los 950 euros actuales, para pedirle "empatía, cierta proximidad a su pueblo y altura de miras".

Trabajo ya dejó claro el martes que no renunciará a su idea de subir el salario mínimo incluso en el caso de que la patronal no rectifique y no acepte finalmente un aumento. Pero, eso sí, la parte de UnidasPodemos del Gobierno tampoco se plantea llegar tan lejos en 2021 como piden los sindicatos. UGT hizo anteayer una primera propuesta de un aumento de 50 euros mensuales hasta llegar a los 1.000 euros de salario mínimo. Pero la idea de Trabajo es un alza mucho menor, más próxima al 0,9% que se prevé que subirá el IPC que al entorno del 5% por el que apuestan los sindicatos.

Los morados admiten que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, está en esta cuestión más cerca de la congelación que propone Calviño que de la subida que pide Díaz. Y, de hecho, el propio Sánchez quiso hacer este miércoles un gesto de apoyo hacia su vicepresidenta económica rompiendo "una lanza" expresamente por ella en el Congreso y reivindicando su "compromiso" con "una mirada progresista y de izquierda sobre la evolución de la economía". El presidente, además, recordó que su Ejecutivo ha subido el salario mínimo un 29% en los dos últimos años, pero evitó posicionarse sobre un nuevo aumento.

En cualquier caso, el lunes se volverán a reunir Trabajo, patronal y sindicatos para empezar a negociar en serio. Y Unidas Podemos confía en que la presión de las centrales sindicales convenza a Sánchez para aceptar un aumento tibio, pero que evite que quienes perciben el salario mínimo pierdan poder adquisitivo.