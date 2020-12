El PP dice que la izquierda busca "la derrota de lo privado"

González ha hecho esta consideración en el turno de fijación de posiciones en la última comparecencia parlamentaria sobre el proyecto de presupuestos generales del Principado de Asturias para 2021 impulsado por el Gobierno del socialista Adrián Barbón.

Ha sido después de que el diputado de IU, Ovidio Zapico, afirmase que el proyecto va a suponer "el triunfo de lo público". Barbón, que gobierna en Asturias con 20 de 45 diputados, tiene ya asegurado que las cuentas van a salir adelante, dado que ya ha llegado a un acuerdo con los dos diputados de IU y el portavoz de Foro, Adrián Pumares, se ha sumado al acuerdo. Suman así los 23 votos necesarios para la mayoría absoluta que requieren las cuentas.

Pablo González (PP) ha dicho que lo que necesita Asturias en el actual momento es la colaboración público-privada. También ha lamentado que se haya ejecutado de mala manera las cuentas de otros años, algo que ha dejado al Gobierno sin recursos para endeudarse en una situación excepcional como esta. Ha dicho que los socialistas ni siquiera han sido claros con sus socios en el acuerdo, en vista de las dudas surgidas en las comparecencias.

Pumares (Foro) ha reconocido que no es el de Barbón el presupuesto que él presentaría, pero se ha mostrado convencido de que su deber es apoyar las cuentas porque los ciudadanos no les perdonarían que actuasen como si no hubiera COVID.

Por parte de Ciudadanos ha intervenido la diputada Laura Pérez Macho, quien ha dicho que es importante contar con un buen "corazón social", pero ha que los países en los que funciona mejor es porque existe un buen "cerebro económico". Ha señalado la necesidad de modernizar la economía y reconstruir el mercado de trabajo.

Daniel Ripa, de Podemos, ha mostrado su voluntad de seguir negociando y ha dicho que le habría gustado cambios en la fiscalidad para que pagasen más quien más tiene. Además, ha insistido en que hay que evitar los errores que se cometieron con los fondos mineros en los nuevos fondos europeos.

Por parte del PSOE ha intervenido Luis Ramón Fernández Huerga, quien ha agradecido a IU y a Foro su apoyo a las cuentas. También a Ciudadanos y a Podemos su voluntad de diálogo. Lo público, ha indicado el socialista, es la "tabla de salvación" cuando ha sacudido la pandemia. Ha dicho que los presupuestos de 2021 son extraordinarios y se basan en el acuerdo de concertación asturiano.

Por último, Sara Álvarez (Vox) ha criticado al Gobierno socialista por aumentar el gasto en un momento de incertidumbre. "La verdadera política social es la creación de empleo", le ha dicho a la consejera de Hacienda, Ana Cárcaba. A juicio de Vox, el proyecto "no es bueno para Asturias".