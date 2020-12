Illa, tajante sobre los test de autodiagnóstico de la Covid-19: "No son adecuados y llevan a engaño"

El ministro de Sanidad, Salvador Illa, se ha mostrado tajante este miércoles respecto a los test de autodiagnóstico de la Covid-19: "No son adecuados y llevan a engaño". El titular asegura que, de forma unánime, se ha llegado a un acuerdo con las comunidades autónomas para "desrecomendar" la realización de estas pruebas de autodiagnóstico.

Así lo ha expresado el ministro de Sanidad en una rueda de prensa tras el pleno del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud (CISNS). Illa sostiene que estos test, "de los que se ha visto cierta publicidad en estos días", son desaconsejados.

"Estos test no son adecuados. Se recomienda la no prescripción de estos test", ha manifestado Illa. Además, añadió que su "prescripción lleva a engaño". "Con esto no se juega. Si alguien tiene síntomas o ha tenido contacto con un positivo, tiene que acudir a los servicios de sanidad pública", zanja.

Ante la confusión creada, el ministro asegura que tanto su ministerio como las comunidades autónomas se han comprometido a "lanzar un mensaje claro y nítido" al respecto.

