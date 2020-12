CC se desmarca del presupuesto y acusa al Gobierno de llevar a Canarias "al hambre y la miseria"

20M EP

NOTICIA

La diputada del Grupo Nacionalista, Rosa Dávila, ha anunciado este miércoles que su grupo no apoyará el presupuesto de 2021 porque no recoge "soluciones" a los problemas de las islas y no ha correspondido la "responsabilidad" de su grupo al no presentar enmienda a la totalidad.