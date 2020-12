Un joven encuentra más de 3.000 euros en décimos de Lotería de Navidad encima de su coche... y los devuelve al lotero

Andrés Quesada, un malagueño de 27 años ha sido protagonista el pasado miércoles de una curiosa historia. El joven se encontró una cartera de lotería abandonada en el capó de su coche que contenía más de 3.000 euros en décimos de Lotería de Navidad.

Quesada había vuelto a su casa, en la barriada de Teatinos, saludó a su madre, se puso los cascos y al mirar por la ventana de su habitación se dio cuenta de que una cartera de lotería estaba encima del capó de su coche. Cuando bajó a comprobar lo que era y abrió la cartera el joven se encontró con que estaba llena de décimos de Lotería de Navidad valorados en más de 3.000 euros.

"Mucha gente me ha dicho: 'yo lo hubiera vendido'; pero no se me pasó por la cabeza en ningún momento venderlos. Sí dudé un momento '¿me los quedo o no?'... pero bastante mal va el 2020 para tener otra mala noticia. Mejor ver una noticia de 'se ha recuperado esto' que 'una persona pierde 4.000 euros en Lotería'" dice el joven en una entrevista a RTVE.

Ante la situación, Quesada avisó a la policía y además dejó una nota en el coche con sus datos y un mensaje explicando que entregaba su cartera a la Policía.

Justo después de entregar la cartera, el joven recibió la llamada del vendedor de los boletos. "Me regaló un boleto de Euromillón, y otros a los agentes, y además uno de los décimos de Navidad encontrados" añade el joven. El número es el 39569 y ya está agotado, porque su familia ha intentado comprarlo también y ha sido imposible.