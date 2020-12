IU y Podemos muestran su oposición a "regularizar la estafa que sufrió Urbanismo con 400.000 euros"

Según han expresado ambos grupos en una nota, "son lamentables las formas con la que se está gestionando la Gerencia de Urbanismo, donde prima el oscurantismo y la opacidad, y como ejemplo este asunto, que no han sido capaces de solucionar, que ha supuesto la pérdida de 400.000 euros y que, hasta donde se sabe, no ha conllevado la puesta en marcha de medidas, por parte del actual presidente, para que este tipo de situaciones no vuelvan a ocurrir".

Al respecto, han lamentado que "ahora, PP y Ciudadanos pretenden que se apruebe en el consejo rector este expediente, que se levante el reparo de la Intervención Municipal, y que se haga sin informe alguno del presidente de la Gerencia de Urbanismo, en el que explique las actuaciones económicas, administrativas o judiciales que se hayan abordado por dicha Presidencia", algo que consideran "esencial en un tema tan delicado como este".

Desde ambos grupos han pedido al alcalde, José María Bellido (PP), que "tome cartas en el asunto, que ponga a trabajar a sus concejales y cargos de confianza, que son más del triple con respecto al mandato anterior, pues no es de recibo que continuamente se lleven expedientes al Pleno del Ayuntamiento para levantar el reparo de la Intervención Municipal, demostrando que son un absoluto desastre desde el punto de vista de la gestión administrativa".

A juicio de IU y Podemos, "cada día es más patente la falta de gestión de este equipo de gobierno, que está generando, entre otras cosas, que hoy la Gerencia de Urbanismo se haya convertido en un verdadero obstáculo para el desarrollo social y económico de la ciudad".