Turisme.- La Ciutat de les Arts i les Ciències obté el segell 'Safe Tourism Certified MICE'

La Ciutat de les Arts i les Ciències de València ha obtingut el segell 'Safe Tourism Certified MICE' atorgat per l'Institut per a la Qualitat Turística Espanyola (ICTE), que reconeix el compliment en les seues instal·lacions de les recomanacions per a evitar la propagació del coronavirus.