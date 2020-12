Cvirus.- Algemesí torna a tancar totes les instal·lacions municipals per a evitar la propagació del virus

"Vos demane a tots i cadascú de vosaltres que, per favor, vos planteu davant el virus. Que li feu front, que li digueu que no esteu disposats al fet que ens arruïne les festes ni la vida", ha instat l'alcaldessa, Marta Trenzano, perquè els veïns col·laboren en la tasca de frenar l'evolució del virus del Covid-19 a una setmana de les festes nadalenques.

"Vos demane que us poseu en primera línia de foc. Feu-ho per consciència personal i per solidaritat amb la resta, sobretot amb les persones més vulnerables, amb els treballadors, amb els autònoms i amb els xiquets i xiquetes", ha afegit la primera edil.