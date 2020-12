Cs Dos Hermanas critica "falta de transparencia" de Toscano sobre los proyectos para fondos Next Generation

El portavoz del Grupo municipal de Ciudadanos (Cs) en el Ayuntamiento de Dos Hermanas (Sevilla), Javier Cabezas, ha criticado la "falta de transparencia del gobierno socialista respecto a los proyectos con los que la localidad planea beneficiarse de los fondos europeos Next Generation" y ha advertido que "espera que no sea sinónimo de inacción y no lo tengan que pagar todos los nazarenos".