15 años de la Ley antitabaco: ¿qué 'celebrities' españolas han dejado de fumar?

Fue a finales de 2005 cuando se decretó la entonces polémica Ley antitabaco que muchos años después se ve que ha dado sus frutos. Entró en funcionamiento a primeros del año siguiente y desde entonces muchas personas pueden decir orgullosas que son exfumadores.

Entre esas personas hay multitud de celebrities que ya sea con ayuda externa o sin ella dejaron atrás el vicio, tal y como se ha encargado de recopilar Vanitatis. Ya no nos es ajeno ver el cartel de 'Espacio libre de humos', pero visto en perspectiva no era tan raro hace relativamente poco ver cómo se fumaba tanto en bares como en otros lugares, como a veces nos recuerda la televisión, donde también su presencia se ha disminuido considerablemente.

Las razones para hablar de la adicción en pasado son múltiples, pero sin lugar a dudas la maternidad o la paternidad suele ser una razón de peso para olvidar los cigarrillos. Y el ejemplo más claro lo tenemos en una de nuestras actrices más internacionales: Penélope Cruz.

La madrileña decidió que su última calada no la aspirarían sus hijos. Y lo hizo además de la noche a la mañana antes de que su matrimonio con Javier Bardem diese el primer fruto de su amor, Leo, que nació el 22 de enero de 2011. También optó por un estilo de vida más saludable, dieta inclusive. Aunque posteriormente recayó, la ganadora del Oscar lo dejó definitivamente en su segundo embarazo, que fue un punto de inflexión. Bardem, por su parte, no lo ha conseguido aún (pero su gran amiga Salma Hayek sí).

Otra actriz que dijo adiós al tabaco hace un par de años fue Paula Echevarría, que hizo a sus seguidores (actualmente tiene casi tres millones y medio) partícipes del proceso, dado que utilizó una aplicación para ello. Eso sí, el más que habitual aumento de peso que conlleva aparcar el vicio tuvo como consecuencia que varios fans pensasen que se había quedado embarazada nuevamente -algo que ahora sabemos que ocurriría más tarde-.

También Tania Llasera se despidió del vicio y tuvo que hacer frente a las críticas (inanes, por otra parte) por haber aumentado de peso diciendo que ella se encontraba más sana que nunca. Algo parecido a lo que le ocurrió a Shaila Dúrcal, que aprovechó su entrada en quirófano el año pasado para dar el paso.

En ese mismo espectro de personalidades que tras una experiencia traumática en un hospital dejan de visitar los estancos está Antonio Banderas. El malagueño entendió que después de los sustos que le dio su corazón tenía que bajar el ritmo de trabajo y, sí, el tabaco. "Me ha pasado por un exceso de todo, fundamentalmente de trabajo, porque no, no bebo, pero sí fumaba y ya no. Si algo bueno ha tenido esto es que he dejado de fumar de sopetón, sin necesitar pastillas ni nada por el estilo. ¡Se acabó!", le explicó a Diario Sur.

Sin salir del mundo del cine, mención especial para dos casos bastante curiosos. Mario Casas, por un lado, utilizó su subida de peso para un papel en la cinta Bajo la piel del lobo. "Dejar de fumar me ayudó a engordar para la película" explicó en una entrevista con la Cadena Ser donde agradecía a la interpretación que le hubiese ayudado "a dejar un mal vicio".

Por otro, Concha Velasco, que reconoció en Sálvame Deluxe que lo había conseguido después de muchos años e instó a varios de los entonces colaboradores a que siguieran su ejemplo (es de sobra sabido que, por ejemplo, Belén Esteban es una fumadora compulsiva, al igual Terelu Campos, que le ha pegado la adicción a su hija, Alejandra Rubio).

Pero eso no significa que otros habituales de Telecinco hayan conseguido perder el hábito. Carlota Corredera siempre que puede recuerda que dejó de fumar en 2014, y para su constancia ha sido clave que compañeros como Jordi González (que lo dejó "el 19 de mayo de 2005", como explicó a El Mundo) la apoyaran, aunque en el caso del catalán se sirviese de unas pastillas para dar carpetazo definitivo al tabaco. También Paz Padilla abandonó el vicio.

Siguiendo con el mundo de la televisión, hay que mencionar a Mercedes Milá, que después de perder a varias personas cercanas insistió a varios compañeros en Gran Hermano para que hicieran como ella y aparcaran el tabaco para siempre. Eso sí, la periodista ya le explicó en una entrevista a Risto Mejide que los cigarrillos no es lo único que se ha llevado a la boca: "He fumado muchos porros en mi vida, de hachís y de marihuana, hasta un día que me sentó mal un canuto de marihuana y me creí morir. Ese día en Manzanares yo tenía invitados, les serví la cena y me pasaron un canuto. Le dí dos caladas. Era una bestialidad lo que lo habían cargado. Me afectó mucho y eso que no era el primero. Me fui directa al lavabo y me desmayé. Al cabo de una hora vinieron a por mí. Nunca más he vuelto a dar una calada a un porro del miedo que llegué a pasar. Le vi la cara a la muerte".

Otra presentadora que lo ha intentado e intentado hasta que finalmente (parece ser que) ha surtido efecto es Eva González, tal y como anunció la revista ¡Hola!, y que siempre ponía en su lista de propósitos de Año Nuevo dejar el tabaco. Quien ha recaído, como se puede comprobar fácilmente en su Instagram, es Jon Kortajarena.

Bibiana Fernández lo consiguió "con todo el dolor" de su corazón, como explicó a El Mundo, al tiempo que reconoce que no puede olvidar la fecha, "el 3 de enero de 2005". Y de aquel reportaje se extraen otros nombres, muchos de los cuales tienen que ver con el mundo del fútbol.

Javier Clemente, que lo dejó después de 30 años "a puro huevo", o el presidente del Real Madrid, Florentino Pérez, también lo consiguieron. Así, hay que añadir a la lista de exfumadores al poeta jerezano José Manuel Caballero Bonald, al escritor Fernando Marías, a la actriz Gemma Cuervo o al intérprete Raúl Sender.