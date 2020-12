La plaça de l'Ajuntament de València estarà tancada la Nit de Cap d'Any perquè ningú puga accedir a ella

La plaça de l'Ajuntament de València estarà tancada al públic la Nit de Cap d'Any perquè ningú puga accedir a ella amb la finalitat de dur a terme algun tipus de celebració amb motiu de la Nit de cap d'any o seguir les 'campanades' des d'aquest enclavament.

Així ho ha anunciat aquest dimecres el regidor de Protecció Ciutadana, Aarón Cano, que ha dit que "és important" que la gent conega aquesta decisió, adoptada dins de les mesures per a frenar l'expansió de la Covid-19, amb la finalitat d'evitar temptacions d'aquest tipus.

En aquest sentit, l'edil de Cultura Festiva, Carlos Galiana, ha recordat que la celebració de la Nit de Cap d'Any que en els últims anys organitzava el consistori davant la seua façana principal no tindrà lloc enguany després d'haver "sigut suspesa" per l'actual crisi sanitària. D'aquesta manera, ha insistit a demanar que ningú acudisca a la Plaça de l'Ajuntament perquè no hi haurà res.

Cano i Galiana s'han pronunciat d'aquesta manera després de la reunió de la Junta Local de Seguretat celebrada aquesta jornada amb motiu de les festes nadalenques, una trobada en la qual ha participat també l'alcalde de la ciutat, Joan Ribó.

El primer edil ha al·ludit després de la junta al repunt de casos de Covid-19 i ha demanat "estar molt atents" i complir les instruccions de les autoritats sanitàries, així com tindre "molta precaució" per a evitar que després del Nadal "es dispare" la corba de contagis.

Preguntats per si es prendran mesures especials de vigilància en dies com el de Nit de Cap d'Any, Carlos Galiana ha subratllat que la celebració de cap d'any "que tradicionalment es feia en la Plaça de l'Ajuntament ha sigut suspesa". "No hi haurà Nit de cap d'any i a més, es recomana a la ciutadania que no vinga perquè no hi haurà absolutament res", ha exposat.

Aarón Cano, pel seu costat, ha detallat que en la Junta Local de Seguretat s'ha parlat d'eixa mesura de tancament de la Plaça de l'Ajuntament durant la nit de cap d'any.

"Ningú podrà accedir a la Plaça de l'Ajuntament. És molt important no sols la recomanació que fa el regidor Galiana sinó saber que la plaça de l'Ajuntament estarà tancada i ningú podrà accedir a ella. Per tant, que ningú tinga la temptació de poder veure les 'campanades' a mitjanit eixe dia" en aquest enclavament, ha asseverat Cano.

Igualment, el titular de Cultura Festiva ha apuntat que tampoc hi haurà Cavalcada de Reis. "Crec que és públic i notori que en tot l'Estat no es faran Cavalcada de Reis", ha agregat. Al seu torn, ha recordat que també s'ha suspés la celebració del certamen infantil i juvenil Expojove i ha comentat que en el seu lloc tindran lloc en els barris i pobles de la ciutat activitats culturals.

Reis Mags rebuts per Ribó

"Anem a fer un xicotet festival amb teatre, amb totes les mesures de seguretat, en contacte amb la Policia Local, perquè ens indique que no hi ha cap problema i que es pot fer amb totes les mesures", ha manifestat l'edil. "Hem estat variant tots els aspectes per a tindre activitat dins del que és la pandèmia i sempre que siga segura. Ni tenim Nit de Cap d'Any, ni tenim cavalcada i, no obstant això, tenim Nadal i els Reis vindran", ha dit.

Galiana ha destacat que el 5 de gener, encara que no hi haja cavalcada, els Reis Mags seran rebuts per l'alcalde en el Saló de Cristall del consistori, en un acte "d'alguna manera íntim". Després d'això, ha afirmat que "els xiquets i les xiquetes" de València "poden estar tranquils" perquè està "garantit" que les Majestats d'Orient estaran a la ciutat per a repartir regals.

"Molt disciplinats"

Respecte a la celebració del Nadal i a un possible enduriment de les normes de prevenció de la Covid-19 davant l'augment de casos, Joan Ribó ha reiterat la necessitat d'atendre les indicacions de les autoritats sanitàries. Ha demanat esperar al resultat de la reunió del Consell Interterritorial del Sistema Nacional de Salut d'aquest dimecres per a parlar de noves restriccions i conéixer "el que ens diguen les autoritats sanitàries".

El primer edil ha assegurat que a València, "com sempre", es farà "el que ens diguen" els responsables de les institucions sanitàries. "Nosaltres en això volem ser molt disciplinats. En aquest moment estic esperant que em diguen. Sobre el que ens diguen, nosaltres operarem", ha assegurat.

"Canvi de tendència"

Preguntats per si els preocupa especialment una data nadalenca per a reforçar el dispositiu de vigilància elaborat per a aquestes festes a la ciutat, Aarón Cano ha respost que "preocupa la pandèmia". Joan Ribó ha al·ludit al "canvi de tendència" i ha ressaltat que ja es parla de la Comunitat Valenciana com "una zona on apareixien problemes" per l'augment de casos de Covid-19.

"Això preocupa perquè això indica que hi ha un canvi de tendència. Per tant, hem d'estar molt atents a les instruccions que ens donen" des de Sanitat, ha reiterat el responsable municipal, que ha demanat tindre "molta precaució en aquestes festes" de Nadal perquè "no suposen eixir del 6 de gener amb una corba que es dispare" quant a casos positius.