Coronavirus.-Oltra creu que s'han d'intensificar els garbellats a professionals en residències davant l'augment de casos

Oltra s'ha pronunciat en aquests termes en declaracions als mitjans de comunicació moments abans de visitar el centre Ciutat de l'Esperança, en ser preguntada per si ja han començat els test massius a sanitaris en residències valencianes.

La vicepresidenta ha indicat que els garbellats van començar "fa setmanes" però ha matisat que es fan, de moment, majoritàriament en llocs en els quals el contagi comunitari és més alt. "Ací es prioritza", ha dit.

No obstant açò, ha assenyalat que és "obvi" que cal intensificar el garbellat: "El fet que el contagi comunitari en tota Espanya estiga pujant, també determina que hi haja més probabilitats que el virus entre en una residència", ha advertit.

Així, ha apostat per augmentar els controls, els garbellats. "També és cert que, de moment, de les residències afectades a la Comunitat, 94, el 60% tenen menys de 10 persones contagiades per Covid-19", ha aclarit.

"Estem controlant l'expansió del virus en les residències contagiades, en la majoria de casos, però cal intensificar els garbellats sense dubtes", ha postil·lat.

Interpel·lada pels 80 casos registrats en una residència del Verger, ha manifestat que en tots els centres en els quals el virus s'expandeix amb velocitat, s'estudia què ha passat i intervé la Conselleria de Sanitat per a reforçar l'assistència sanitària. "Ara s'està estudiant perquè és un cas molt recent, per a saber què ha passat i com s'ha pogut estendre així", ha agregat.