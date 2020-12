Javier Ambrossi habla con Susi Caramelo de su pasado como camarero: "Tamara Falcó se estrelló contra mi cafetería"

Susi Caramelo lleva tiempo al frente de su propio programa de entrevistas en Movistar+, y en el último programa acudieron los Javis como invitados. Pero, entre anécdota y anécdota sobre el mundo audiovisual, Javier Ambrossi habló un poco sobre su pasado en el mundo de la hostelería.

Aunque no es la primera vez que el director cuenta que fue camarero, profesión en la que coincidió con Belén Cuesta, en esta última entrega de Caramelo confesó que había trabajado en el Starbucks del edificio en el que estaban grabando el programa, en la calle Fuencarral de Madrid.

"Cuando subo digo: 'Ostras, qué fuerte mi vida'. Me han pasado muchas cosas pero solo he ido en el mismo edificio para arriba", comentó. "Limpiaba los cubos de basura del Starbucks de aquí abajo".

Después, contó que, cuando inauguraron el local, lo usaban a él como imagen para ofrecer vasitos de café gratis a la gente que pasaba por la calle. "Un día me metí en el after de al lado y me quedé un ratito de más 'enseñando cafés'".

"Tengo muy buen recuerdo de Starbucks", aseguró. Ambrossi también explicó que él inventó el panel que hay sobre la barra donde la gente cuelga sus fotos y mensajes para que los clientes lo lean. "Me encontré un corcho en la calle, lo llevé al Starbucks, lo puse y dije: 'Para la gente que venga comparta cosas'".

"Vinieron los americanos y dijeron: 'Si lo hacemos, lo hacemos bien. Que estén todos los del mundo'", contó y añadió que no se llevó nada, solo fue portada de la revista de Starbucks al empleado del mes.

"Y ahí se estrelló Tamara Falcó", confesó después, refiriéndose al accidente de coche que tuvo la marquesa en mayo de 2005. "¿Te acuerdas que se metió con el Smart? Un día llegue a trabajar y me dijeron: 'Te tienes que volver a casa porque Tamara Falcó se ha llevado el Starbucks por delante'".