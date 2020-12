El metall valencià registra una caiguda del 18,4% en la facturació i 6.634 ocupacions perdudes en el tercer trimestre

Així, ho ha assenyalat aquest dimecres en una roda de premsa telemàtica per a presentar els XIX Premis d'aquesta federació que amb el lema 'Enguany totes guanyem' es dedica a les 3.000 empreses de la indústria, comerç i servicis del metall que formen part de la federació per a "reconéixer i aplaudir el seu esforç" per sustentar l'economia en les actuals circumstàncies.

Lafuente assenyala que les "percepcions" per al pròxim any, malgrat les incerteses, és que es torne a "una relativa normalitat" a mitat del 2021 menys per als subsectores de l'autómovil i l'aeronàutic, que tindran majors dificultats per la reconversió del model de mobilitat i energia. Per açò, la seua recomanació és que "en la mesura del possible es reorienten buscant una activitat addicional".

De moment, la caiguda de la facturació mitjana en el tercer trimestre ha sigut del 18,4%. Per subsectors, la indústria i la venda i reparació de vehicles han sigut els més afectades amb un 21%, i el comerç del metall, encara que ha sigut el menys perjudicat, ha descendit un 11,5%.

En matèria d'ocupació, amb un total de 193.049 llocs de treball registrats, es manté una pèrdua de 6.634 ocupacions respecte a finals de 2019. No obstant açò, ha assenyalat que aquesta caiguda de l'ocupació pel redimensionament de les empreses no s'ha traduït en una reducció significativa d'empreses.