Por qué el set de 18 brochas más vendido de Amazon es el regalo 'beauty' perfecto de esta Navidad: ¡cuesta 13 euros!

El (auto)maquillaje perfecto, y en casa, existe. Una base jugosa y con brillos de iluminador, un contouring natural que potencie nuestros rasgos y unas sombras de ojos con todas las tendencias para arrasar esta Navidad son solo algunos de los deseos (hombres incluidos) que los amantes de lo beauty tenemos. Sin embargo, dadas las peticiones de nuestra wish list, la renovación de pinturas y brochas no llegará hasta que Papá Noel o los Reyes Magos decidan hacer acto de presencia; pero, claro, nuestro material está tan gastado que no sabemos, que lograrlo parece que será misión imposible... ¿O no?

Para ayudarte a que esta Navidad todos tus sueños se cumplan, hemos buceado en el catálogo de Amazon hasta dar con un set de brochas que no solo está entre los más deseados de los usuarios, también tiene un precio de escándalo: ¡puedes conseguir 18 brochas por poco menos de 13 euros! Así, sin invertir más dinero de la cuenta, podrás lograr que tus pinceles estén antes de la llegada de la magia navideña, asegurando el mejor look también en las quedadas del Amigo Invisible y otras tradicionales. ¿Te animas a descubrirlos?

El set de brochas. Amazon

Formado por 18 piezas, este set, que incluye un cómodo estuche para guardar todos los pinceles en orden, es uno de los juegos más regalados de Amazon para esta Navidad. Con casi cinco estrellas doradas otorgadas por los usuarios, este kit cuenta, además, con la etiqueta Amazon’s Choice que certifica que la relación calidad precio de esta compra es inmejorable.

Por qué apostar por este set

Además de por su precio (cada brocha cuesta menos de un euro), el set de pinceles de Nestling incluye todo lo que necesitamos para conseguir un maquillaje completo y siguiendo la tendencia que elijamos, ya sea la de lograr una piel tipo dolphin o unas sombras fantasía con brillibrilli. ¿Por qué? Pues porque incluye 18 pinceles de usos variados para que, desde la base hasta los detalles de los labios o de las cejas, podamos trabajar con precisión y calidad cada detalle.

Así, incluye lenguas de gato, brochas biseladas y tipo mofeta para conseguir una base duradera, homogénea (¡contouring y colorete incluidos!); y contornos, relleno, delineadores y un goupillon para asegurar una mirada perfecta. Sin olvidar, por supuesto, diferentes tamaños de cada uno para ajustarnos a la precisión o las dimensiones de los rasgos de cada uno.

