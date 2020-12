Ana Rosa Quintana cuenta sus planes en la cocina para Nochebuena: "No voy a hacer nada"

Las navidades están ya a la vuelta de la esquina y todos empiezan a pensar en los preparativos para la cena de Nochebuena. Algunos colaboradores de Telecinco ya ha desvelado algunos detalles de su cena y cuál serán los platos que integrarán el menú.

La primera en anunciar sus planes ha sido Belén Esteban que ha explicado que este año el menú elegido no será muy elaborado. Almejas en salsa verde, ensaladilla rusa, marisco y carne, estos son los platos que la colaboradora servirá en su casa para celebrar la llegada de la Navidad.

Los colaboradores de El programa de Ana Rosa han analizado el repertorio gastronómico elegido por la colaboradora de Sálvame y le han preguntado a la presentadora por su idea para la noche del veinticuatro. La conductora del magazine matutino ha contado que la ensaladilla rusa es un plato que ella suele hacer, pero que este año no cocinará.

Sus compañeros han animado a Quintana para que cocine este tradicional plato y que regale un táper a los miembros de su equipo. "No que da mucho trabajo. No voy a hacer nada", ha respondido Ana Rosa. Asimismo, la presentadora ha comentado que para la cena de Nochebuena apetece algo más caliente, algo con lo que ha coincidido Alessandro Lecquio.

El italiano ha confesado que le gusta el consomé, pero que prefiere otro tipo de plato para celebrar las fiestas. Cristina Tárrega le ha preguntado si en su casa se cocina pannetone, un pan dulce típico de su país, a lo que el aristócrata ha respondido que no.

La conductora del magazine matutino se ha interesado por el menú navideño del resto de sus compañeros y le ha preguntado a Sonsoles Ónega por su apuesta para Nochebuena. La presentadora de Ya es mediodía ha reconocido que aún no ha pensado en el menú, pero que es ella quien cocina en su casa. "Todavía no lo he pensado, pero seguro que va a haber jamón", ha comentado la periodista.