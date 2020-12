Detinguda una parella per tràfic de drogues a Sant Joan de Moró

Segons ha informat l'institut armat en un comunicat, en l'explotació de l'operació es va procedir al registre de tres domicilis, cadascun dels quals havia sigut habilitat per al seu ús com a laboratori 'indoor' per al cultiu de marihuana d'alt rendiment, i els agents van confiscar diners en efectiu, un vehicule d'alta gamma, 933 plantes de marihuana, joies, 1 revòlver il·lícit calibre 22 sense llicència susceptible de fer foc i abundant munició de diversos calibres.

Les investigacions realitzades pels Guàrdies Civils van traurea relluir pics de consum elèctric incompatibles amb el perfilurbanístic de la zona, que va donar com resultat la localització de dospunts de connexió il·legal en l'escomesa de l'estesa elèctrica quesubministrava els immobles, extrems aquests comprovat per lacompanyia subministradora.

Durant la matinada del dia 13 de desembre, es va procedir a lafase d'explotació i es va detindre en l'interior els ocupants.

La instrucció de la investigació ha sigut coordinada i impulsada pel Jutjat d'Instrucció número 6 de Castelló, que va estarpresent en la fase d'explotació.