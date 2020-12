Turismo.- Coronavirus.- Los hoteles abiertos no superan el 10% de ocupación y no se prevén reaperturas

Además, el representante de los hoteleros ha aclarado que la ocupación es de trabajadores de empresas, conocido como "turismo corporativo", que están en la ciudad "por trabajo", y todo ello "de las noches de lunes a jueves, porque el fin de semana es nulo", ha indicado.

Las perspectivas son que "no van a reabrir más hoteles", que ya fijan la reapertura de puertas "para primavera", dado que "los días de Navidad no van a resolver la sequía de enero y febrero" en cuanto a reservas se refiere "en un año normal", ha puntualizado Serrano, para lamentar que "no hay demanda", aunque "las reservas suelen ser con menos de 24 o 48 horas de antelación", ha precisado.

En relación a las distintas medidas de las administraciones, el presidente de Aehcor ha subrayado que hasta ahora no han recibido "ninguna ayuda, ni bonificación en los impuestos". "Estamos a cero en ayudas, cuando se pagan todos los impuestos", ha manifestado, para apostillar que "hay hoteles con entre cinco y ocho meses de cierre y no han recibido ayudas".