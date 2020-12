Coronavirus.- Oltra advoca per més restriccions en Nadal: "En aquest moment la vacuna és quedar-se a casa"

Oltra s'ha pronunciat en aquests termes en declaracions als mitjans de comunicació moments abans de visitar el centre Ciutat de l'Esperança, en ser preguntada per si és partidària d'augmentar les restriccions per a frenar el coronavirus davant l'augment de casos registrats en el territori.

"La situació és preocupant", ha dit, "no només a la Comunitat, sinó també en la resta de l'Estat". Sobre aquest tema, ha recordat que el president de la Generalitat, Ximo Puig, ja va avançar que si la situació empitjorava, se n'anirien a majors restriccions. "I estic d'acord", ha postil·lat.

Al seu juí, "tot apunta al fet que estem en la recta final perquè arribe la vacuna l'any que vé i és important fer un últim esforç". Oltra ha advertit que si hi ha una tercera onada al gener, davant el cansament generalitzat dels professionals sanitaris i la grip, "s'estressarà el sistema sanitari i pot eixir-nos car", ha dit.

Així, ha insistit: "Estiguem tots en la taula de Nadal encara que siga en taules diferents perquè el 2021 hi haurà un altre Nadal i no volem una cadira buida".

"Totes les famílies han d'interioritzar-ho. Cal fer un últim esforç perquè cap persona falte en la taula del pròxim any". "No ens equivoquem si anem a una situació de quedar-nos a casa. En aquest moment la vacuna és quedar-se a casa", ha insistit, per a concloure: "Advoque per més restriccions i perquè la gent tinga un comportament adequat a la situació que vivim".