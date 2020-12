Cs "manté la porta oberta fins al final" en els pressupostos i UP els demana que "deixen de marejar"

Així s'han pronunciat els diputats de les dos formacions en la Comissió de Pressupostos de Les Corts Ruth Merino (Cs) i Ferran Martínez (UP), en atenció als mitjans durant l'última jornada de tramitació d'esmenes parcials. Després d'haver-se aprovat les seues esmenes en qüestions com la contractació de sanitaris o el reforç de l'anglés en l'educació, però no el seu "Pla Covid-19", Merino ha argumentat: "Ara mateix no puc dir si estem més prop del si o del no".

En aquest sentit, ha destacat que s'han realitzat "importants avanços" i ha esperat que el Botànic "recapacite" sobre el seu fons d'ajudes directes per la Covid a "sectors que han sigut molt afectats com l'oci nocturn i l'infantil". Respecte a la llei d'acompanyament, ha criticat que "pareix que va a eixir" la "reforma feta amb tan poc de rigor" del Botànic, per la qual cosa, ha dit, estan intentant "compensar en certa manera aquesta pujada amb millores", que es concreten en reformes en el tram autonòmic de l'IRPF per a "beneficiar les classes mitjanes i treballadores.

Segons Merino, van a seguir "insistint en l'acostament de les postures" i sobre a la negativa d'Unides Podem a la seua proposta, ha comentat: "A nosaltres no ens ho han dit tan clar", per la qual cosa considera que "no estan les portes tancades" per cap de les dos parts.

Per la seua banda, Martínez ha criticat que Cs ha fet una proposta de rebaixa d'impostos "a les rendes de més de 50.000 euros, encara que diuen que és per a les de menys" i ha assegurat que "en baixar els trams inferiors, es baixen els impostos a les rendes més altes".

Segons el diputat, amb la proposta de Cs "tota la gent que no ha de fer la declaració de la renda no se'n va a beneficiar en absolut". Per contra, ha defès que amb la reforma del Botànic, la qual ha qualificat de "progressiva", es podran recaptar "200 milions més".

Sota aquest prisma, ha argumentat que la reforma que plantegen des de Cs és "absolutament contraria" al que han acordat les forces del Botànic, per la qual cosa "no tirarà endavant". No obstant açò, ha destacat que s'han aprovat esmenes tant d'aquesta formació com del PP en "totes les seccions".

"TOTES LES GESTIONS" PERQUÈ CS DONE EL SEU SUPORT

En una línia similar s'ha pronunciat la portaveu adjunta de Compromís, Aitana Mas, qui ha destacat que s'estan aprovant esmenes de PP i Cs en "temes importantíssims". Per açò, preguntada sobre si Cs podria recolzar els comptes, Mas ha considerat que "s'estan fent totes les gestions perquè així siga".

La diputada de Compromís ha defès que estan "oberts" al fet que Cs "però també el PP" se sumen als comptes, perquè aquests "reflectiren l'acord del pacte de reconstrucció". No obstant açò, ha puntualitzat: "Mai ens hem centrat en qui ha de recolzar els pressupostos, sinó quines mesures es prenen". "El que realment millore els pressupostos i la llei d'acompanyament ho acceptarem, i el que considerem que no, ens tocarà rebutjar-ho", ha agregat.

Respecte a la proposta de Cs, ha apuntat que "d'entrada" estan "disposats a escoltar", però ha matisat: "Hi ha línies que no anem a creuar". "En Compromís vam dir clar des del primer moment que en aquesta crisi era necessària la solidaritat de les rendes altes", ha agregat, i ha assegurat que "de cap de les maneres se'n va a gravar gent en ERTO i en l'atur davant uns mesos molt complicats".

Mentre, el PSPV-PSOE ha considerat que la "foto final" del consens dels ciutadans és "el que reclama la societat valenciana". Així ho ha expressat el portaveu adjunt, José Muñoz, que ha defès la "importància dels grans acords que superen les fronteres partidistes" en un temps "històric" de pandèmia.

Per açò, ha advocat per exercir la "política útil" i aconseguir acords amb partits que no estan dins del Botànic, una cosa que s'està fent amb Cs i que s'ha "intentat amb el PP", encara que han vist "negativa contínua" per la seua banda.

Muñoz ha defès que s'estan duent a terme "negociacions intenses" i que tots estan "posant molt de la seua part" perquè els comptes -que ha qualificat com els "millors de la història"- tinguen un "alt grau d'aprovació".

"FOCS ARTIFICIALS"

D'altra banda, la presidenta del PPCV, Isabel Bonig, ha rebutjat que el Botànic no haja acceptat "ni una proposta" del seu grup en la comissió de Pressupostos, a pesar que va firmar el pacte de reconstrucció fa uns mesos encara sense fiar-se en incloure "coses" que no li agradaven. Ha destacat especialment la seua negativa a crear una direcció general d'Atenció Primària amb 450 milions, una esmena que mantindran "viva" per al ple d'abans de Nadal.

"Som l'únic partit responsable, la resta són focs artificials", ha dit en roda de premsa sobre el suport de Cs als comptes, amb el que "Toni Cantó fixarà la seua estratègia i sabrà si es pot fiar o no de Ximo Puig.

Per part de Vox, el seu portaveu adjunta Llanos Massó també ha criticat que no els hagen acceptat "cap esmena" i ha considerat que la decisió que prenga Cs "els va a acompanyar al llarg de la legislatura".

A més, ha subratllat que la postura de la seua formació serà una "oposició ferma" al Botànic i un "no rotund" als pressupostos.