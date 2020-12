Cs "mantiene la puerta abierta hasta el final" en los presupuestos y UP les pide que "dejen de marear la perdiz"

Así se han pronunciado los diputados de ambas formaciones en la Comisión de Presupuestos de Les Corts Ruth Merino (Cs) y Ferran Martínez (UP), en atención a medios durante la última jornada de tramitación de enmiendas parciales. Tras haberse aprobado sus enmiendas en cuestiones como la contratación de sanitarios o el refuerzo del inglés en la educación, pero no su "Plan Covid-19", Merino ha argumentado: "Ahora mismo no puedo decir si estamos más cerca del sí o del no".

En este sentido, ha destacado que se han realizado "importantes avances" y ha esperado que el Botànic "recapacite" sobre su fondo de ayudas directas por la Covid a "sectores que han sido muy afectados como el ocio nocturno y el infantil". Respecto a la ley de acompañamiento, ha criticado que "parece que va a salir" la "reforma hecha con tan poco rigor y a bote pronto" del Botànic, por lo que, ha dicho, están intentando "compensar en cierto modo esta subida con mejoras", que se concretan en reformas en el tramo autonómico del IRPF para "beneficiar a las clases medias y trabajadoras.

Según Merino, van a seguir "insistiendo en el acercamiento de las posturas" y sobre a la negativa de Unides Podem a su propuesta, ha comentado: "A nosotros no nos lo han dicho tan claro", por lo que considera que "no están las puertas cerradas" por ninguna de las dos partes.

Por su parte, Martínez ha criticado que Cs ha hecho una propuesta de rebaja de impuestos "a las rentas de más de 50.000 euros, aunque dicen que es para las de menos" y ha asegurado que "al bajar los tramos inferiores, se bajan los impuestos a las rentas más altas".

Según el diputado, con la propuesta de Ciudadanos "toda la gente que no tiene que hacer la declaración de la renta no se va a beneficiar en absoluto". Por contra, ha defendido que con la reforma del Botànic, que ha calificado de "progresiva", se podrá recaudar "200 millones más.

Bajo este prisma, ha argumentado que la reforma que plantean desde Cs es "absolutamente contraria" a lo que han acordado las fuerzas del Botànic, por lo que "no saldrá adelante". No obstante, ha destacado que se han aprobado enmiendas tanto de esta formación como del PP en "todas las secciones".

"TODAS LAS GESTIONES" PARA QUE CS APOYE

En una línea similar se ha pronunciado la portavoz adjunta de Compromís, Aitana Mas, que ha destacado que se están aprobadno enmiendas de PP y Cs en "temas importantísimos". Por ello, preguntada sobre si Ciudadanos podría apoyar las cuentas, Mas ha considerado que "se están haciendo todas las gestiones para que así sea".

La diputada de Compromís ha defendido que están "abiertos" a que Cs "pero también el PP" se sumen a las cuentas, para que estas "reflejaran el acuerdo del pacto de reconstrucción". No obstante, ha puntualizado: "Nunca nos hemos centrado en quién tiene que apoyar los presupuestos, sino qué medidas se toman". "Lo que realmente mejore los presupuestos y la ley de acompañamiento lo aceptaremos, y lo que consideremos que no, nos tocará rechazarlo", ha agregado.

Respecto a la propuesta de Cs, ha apuntado que "de entrada" están "dispuestos a escuchar", pero ha matizado: "Hay líneas que no vamos a cruzar". "En Compromís dijimos claro desde el primer momento que en esta crisis era necesaria la solidaridad de las rentas altas", ha agregado, y ha asegurado que "de ninguna de las maneras se va a gravar a gente en ERTE y en el paro ante unos meses muy complicados".

Mientras, el PSPV-PSOE ha considerado que la "foto final" del consenso de los ciudadanos es "lo que reclama la sociedad valenciana". Así lo ha expresado el portavoz adjunto, José Muñoz, que ha defendido la "importancia de los grandes acuerdos que superen las fronteras partidistas" en un tiempo "histórico" de pandemia.

Por ello, ha abogado por ejercer la "política útil" y alcanzar acuerdos con partidos que no están dentro del Botànic, algo que se está haciendo con Cs y que se ha "intentado con el PP", aunque han visto "negativa continua" por su parte.

Muñoz ha defendido que se están llevando a cabo "negociaciones intensas" y que todos están "poniendo mucho de su parte" para que las cuentas -que ha calificado como las "mejores de la historia"- tengan un "alto grado de aprobación".

"FUEGOS ARTIFICIALES"

Por otra parte, la presidenta del PPCV, Isabel Bonig, ha rechazado que el Botànic no haya aceptado "ni una propuesta" de su grupo en la comisión de Presupuestos, a pesar de que firmó el pacto de reconstrucción hace unos meses aun sin fiarse al incluir "cosas" que no le gustaban. Ha destacado especialmente su negativa a crear una dirección general de Atención Primaria con 450 millones, una enmienda que mantendrán "viva" para el pleno de antes de Navidad.

"Somos el único partido responsable, lo demás son fuegos artificiales, allá Ciudadanos", ha dicho en rueda de prensa sobre el apoyo de Cs a las cuentas, con lo que "Toni Cantó fijará su estrategia y sabrá si se puede fiar o no de Ximo Puig.

En este sentido se ha pronunciado también el diputado de su grupo en la comisión de Hacienda Rubén Ibáñez, que ha aventurado que Cs "se va a conformar con lo que les den" que "no será nada".

Por parte de Vox, su portavoz adjunta Llanos Massó también ha criticado que no les hayan aceptado "ninguna enmienda" y ha considerado que la decisión que tome Cs "les va a acompañar a lo largo de la legislatura".

"No es la primera vez que vemos que el Botànic les ha tomado el pelo, ya pasó con el pacto de reconstrucción, pero no somos quién para decirle a Cs lo que uno debe hacer", ha manifestado.

Además, ha subrayado que la postura de su formación será una "oposición firme" al Botànic y un "no rotundo" a los presupuestos.