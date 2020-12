Coronavirus.- El PPCV exigeix un pla de vacunació clar per a evitar que els ambulatoris col·lapsen al gener

"Estem farts i cansats, fins a ací hem arribat", ha advertit en roda de premsa després que la Comunitat Valenciana haja batut el seu rècord diari de contagis amb 2.841 positius, a l'espera de la reunió que té prevista per a aquest dijous el president de la Generalitat, Ximo Puig, per a estudiar noves restriccions.

La seua principal petició és que la Comunitat aprove un pla similar al de Madrid, que té la previsió de vacunar 300.000 persones al gener, i que incloga almenys quatre o cinc criteris bàsics i transparents perquè "s'assabente fins a l'últim centre de salut".

Al seu juí, encara que tots els valencians es tanquen a casa, sense una millor gestió serà impossible controlar el virus, per la qual cosa ha demanat que la Comunitat Valenciana imite Madrid, que "ha aconseguit doblegar la corba" i no es pense tant si prendre noves restriccions o no. "Tot apunta al fet que hi haurà més", ha augurat.

Però ha recordat que la pandèmia és internacional i que el "comandament únic" i els criteris concrets per a tota Espanya són competència del Govern, "del mateix Pedro Sánchez que va dir que el virus havia sigut derrotat", a més de criticar la seua "politització" per no tindre en compte les propostes de Madrid.

A més, ha tornat a denunciar que Puig no ha consultat el PP des de març i té "un pla perfectament dissenyat" per a controlar la informació sobre el coronavirus, en no actualitzar les dades els diumenges i així "no obrir els telediaris". Ara, ha recalcat, "Puig ens ha posat en alerta perquè ja no som la millor comunitat autònoma" en l'evolució de la Covid.