El Gobierno regional estudiará el próximo lunes si endurece las restricciones en Navidad

"Si hay que tomar medidas más restrictivas, se hará, pero esperemos que no haga falta", ha afirmado el portavoz del Comité de Seguimiento del Covid-19 en la Región, Jaime Pérez, al ser preguntado por si la Región apostará en la reunión del Consejo Interterritorial de Sanidad de este miércoles por endurecer las restricciones de cara a Navidad.

En la rueda de prensa posterior al Comité de Seguimiento, Pérez ha señalado que Murcia se es partidaria de un "acuerdo nacional" y espera a ver la postura de las diferentes comunidades que puedan estar "un poco más preocupadas ahora mismo" que Murcia.

En principio, el cierre perimetral de más municipios no se evaluará hasta el lunes que viene. No obstante, Pérez ha aclarado que "no estaríamos ahora mismo en ese momento porque, realmente, estamos en unas tasas de incidencia todavía aceptables, aunque habrá que ver cómo evolucionan". Así, ha evitado adelantar acontecimientos y ha pedido esperar al próximo lunes para comprobar "cómo ha evolucionado la semana".

En cuanto a la visita de familiares desde otras comunidades autónomas a la Región de Murcia, Pérez ha recordado que estos desplazamientos están autorizados por acuerdo del Consejo Interterritorial para el 23, 24 y 25 de diciembre, aunque deberá ser refrendado en la orden autonómica que se apruebe el lunes que viene.

Con todo, Pérez ha desmentido que se afronte la Navidad "con una cierta normalidad" porque "estamos diciendo que hay que limitar los grupos de personas a diez y se recomienda que sean dos o tres núcleos familiares". Además, recuerda que "estamos limitando el tráfico de personas en los días que no son señalados y estamos diciendo que hay que viajar solo para acercarnos a familiares o allegados".

Ha reconocido que España "está ahora mismo en una situación un poco mejor que la medida europea", algo que "cuesta trabajo decir porque enseguida se te vuelve en contra". No obstante, teniendo estos datos en cuenta, cree que "se puede hacer lo que hemos dicho" y espera que esto no tenga una repercusión "demasiado alta en esa tercera ola".

CALENDARIO DE VACUNACIÓN

Pérez ha recordado que este martes se hizo público el adelanto posible de la posible autorización de la vacuna por parte de la Agencia Europea del Medicamento. "Realmente es una cuestión muy positiva y lo celebramos", según el portavoz, quien ha ratificado que la Consejería sigue con la formación del personal para tener todo listo cuando la vacuna esté disponible.

Este miércoles, en la reunión del Consejo Interterritorial de Sanidad se abordará un previsible calendario de las campañas de vacunación con el objetivo de unificar criterios en todas las comunidades autónomas.

Al ser preguntado por la fecha probable del inicio de la vacunación, Pérez ha explicado que la Comunidad sabe que se va a adelantar la autorización y que es posible que se adelante la vacunación, pero no tiene la fecha exacta. "En la Consejería tenemos todo listo para hacerlo entre el 20 de diciembre y el 10 de enero", ha señalado.

Respecto a la primera persona que será elegida para administrar la vacuna, Pérez ha señalado que le gustaría ser él mismo, pero ha recordado que no va a estar en el grupo de riesgo elegido. "El primer grupo al que hay que proteger más es el personal y trabajadores de residencias, que serán los primeros", ha afirmado.

TEST DE ANTÍGENOS EN FARMACIAS

En relación a la realización de test de antígenos en oficinas de farmacia, Pérez ha recordado que este martes tuvo lugar una reunión técnica bilateral en la que el Ministerio de Sanidad manifestó no ser partidario de que las oficinas de farmacia realicen test de antígenos ni a la población general ni a contactos estrechos de casos positivos.

El Ministerio ha reconocido que se trata de un protocolo "muy trabajado y exquisito" pero no autoriza por ahora la realización de los test tal y como solicitó la consejería el pasado 27 de noviembre en el protocolo elaborado por técnicos de la Comunidad y en colaboración con el Colegio Oficial de Farmacéuticos de la Región.

No obstante, tanto el Ministerio como la Consejería han acordado seguir trabajando en los protocolos y han avanzado para poder realizar pruebas diagnósticas en farmacias destinadas a cuidados específicos cuando se dé una alta incidencia.

"En principio, al no estar saturados los centros, será cuestión de esperar a un momento de alta incidencia en el que sea más necesario este dispositivo", ha precisado.

ESTUDIO DE SEROPREVALENCIA

Pérez ha recordado que este martes se hicieron públicos los datos de la cuarta oleada del estudio de seroprevalencia del Instituto de Salud Carlos III, correspondiente a la segunda quincena de noviembre, y que concluye que un 5,5% de la población residente en la Región presenta anticuerpos IgG, lo que quiere decir que han pasado la enfermedad, un dato por debajo de la media nacional (7,9%).

No obstante, Pérez ha remarcado que la cifra más importante es la acumulada de prevalencia global, que indica que un 6,1% de la población de la Región habría pasado la enfermedad, frente al 9,9% de la media nacional.

El estudio revela que la población de la Región tiene un índice de inmunidad menor que la media nacional al haber tenido un menor contacto con el virus, según Pérez, quien ha insistido por ello en la importancia de las medidas de prevención. En concreto, ha recordado que la inmunidad de grupo se alcanza cuando se logra el 60 o 70%, y en la Región está en el 6,1%, "muy lejos".

No obstante, Pérez ha reconocido que hay un infradiagnóstico, que fue más elevado en la primera ola. "Es una de las cosas que tenemos que empezar a estimar", según Pérez, quien señala que ya se conoce aproximadamente el infradiagnóstico en la primera ola, cuando "tenemos diagnosticados muy pocos de los casos iniciales, porque las PCR se podían hacer solo en personas que ingresaban con gravedad".

"Ahora mismo ya se hacen pruebas diagnósticas a todas aquellas personas que tienen cualquier síntoma, e incluso sin síntomas, porque han tenido cualquier tipo de contacto", según Pérez, quien estima que una gran parte del infradiagnóstico será achacable a la primera ola.

Con todo, admite que "es muy posible que una parte también se produzca en la segunda ola", pero "no porque no haya habido capacidad diagnóstica, sino porque ha podido haber personas asintomáticas que no hayan recurrido al sistema asistencial o que lo hayan pasado con algún síntoma y no le hayan dado importancia".

Además, remarca que hay personas que pasan la enfermedad y no generan anticuerpos, por lo que no se contabilizarían en este estudio, que "infraestima los datos reales". Al mismo tiempo, este estudio analiza una parte de las muestras para ver si hay respuesta celular de otro tipo (no solo anticuerpos), con lo que este tipo de incidencia será también detectada en un futuro.

Ha agradecido la colaboración altruista de las 1.400 personas residentes en la Región que han participado en la encuesta y en sus cuatro oleadas. Asimismo, ha mostrado su agradecimiento a los profesionales de Atención Primaria del Servicio Murciano de Salud (SMS), cuya tarea asistencial ha hecho posible llevar a cabo la encuesta, así como al personal de la Dirección General de Salud Pública que lo ha coordinado y a los equipos del 061 que han participado, en especial al colectivo de enfermería.

Finalmente, Pérez ha señalado que el índice de positividad se sitúa en el 5,7% este martes.