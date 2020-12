Costa censura las "sobreactuaciones a dúo" de PP y Vox sobre el proyecto de Cultura e Igualdad

Así se ha expresado Costa durante su intervención en el pleno del Parlament que desde este miércoles debate y vota el Proyecto de Presupuestos Generales de la Comunidad para 2021. El presupuesto total de la Conselleria para 2021 es de algo más de 48 millones de euros, 600.000 euros más que en el proyecto de 2020.

Durante el debate, el PP ha acusado a Costa de "dejar morir" al sector cultural en Baleares en el marco de la pandemia de COVID-19, y ha criticado que "la gran medida" sea "la puesta en marcha de un Observatorio de la Cultura".

"¿Qué podrán observar? ¿Cómo su nefasta gestión está arrasando todo el tejido cultural? Tendrían que poner en marcha un 'microscopio de la cultura', que les ayudaría a encontrar a los supervivientes de su política cultural", ha ironizado la diputada del PP Maria Antònia García.

Por su parte, el diputado de Vox Sergio Rodríguez ha cargado contra la política de Igualdad del Govern, y le ha acusado de "mirar para otro lado" respecto a la situación de las mujeres musulmanas de Baleares. "Para eso no hay ninguna campaña del IbDona, no sea que les llamen islamófobos", ha dicho. Rodríguez también ha apuntado que no aceptarán "lecciones" de Igualdad del Govern "cuando han bloqueado la comisión de investigación sobre las niñas prostituidas".

