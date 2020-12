El Festival Isla Calavera rinde homenaje a Ray Harryhausen en un videojuego

'Titans came from the Ray' pone a los jugadores en la piel de cuatro criaturas míticas creadas por Harryhausen: el pulpo de 'It came from beneath the sea' (1955), el ceratosaurio de 'Hace un millón de años' (1966, rodada en Tenerife), el cíclope de 'El viaje fantástico de Simbad' (1974) y el Kraken de 'Furia de Titanes' (1981).

En cada una de las cuatro fases del juego, los monstruos deberán encontrar varios huevos ocultos en los edificios de la ciudad, mientras evitan, o destrozan, al ejército. Los jugadores podrán visitar ciudades como Atlantic City de 1955, Carson City de 1958, la Santa Cruz de 1966 y el Nashville de 1981 en recreaciones virtuales de fantasía.

'Titans came from the Ray', que pudo descargarse para Windows y Mac o ser jugado online de forma gratuita durante la celebración del evento, sigue estando disponible para quien desee disfrutar un rato aplastando al ejército y arrasando ciudades (