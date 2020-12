Los niños volverán a clase el 11 de enero en lugar del día 8 en Cataluña para poner distancia con las fiestas familiares

Los niños no volverán a las clases después de Navidad hasta, como mínimo, el 11 de enero, en lugar del días 8 como estaba previsto. Lo ha avanzado Comisiones Obreras (CCOO) este miércoles al mediodía y está prevista una rueda de prensa de Educació y Salut a las 16.30 para dar explicaciones.

El retraso para retomar el segundo trimestre del curso se debe a la pandemia. Según ha informado CCOO, el día 8 de enero será festivo para los docentes: "Publicarán un Decreto Ley ya que Salut recomienda más días de distancia entre las fiestas familiares y la vuelta a la escuela", han explicado.

En un tuit, CCOO Educació de la comarca del Barcelonés ha lamentado la falta de diálogo con el colectivo: "Estará bien o no, gustará o no, se criticará o no. La cuestión es que hay una constante: Educació no apuesta por el diálogo social y el Govern actua unilateralmente".