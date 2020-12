Absuelven a la alcaldesa de Roses (Girona) juzgada por desobediencia el 1-O

En la sentencia, consultada por Europa Press, la jueza considera que los hechos probados "no son constitutivos de infracción criminal, por lo que la conducta de la acusada no debe ser objeto de reproche penal, no resultando acreditada" su participación al no hallar pruebas suficientes.

"No puede concluirse que la conducta de la acusada vulnere lo dispuesto en la resolución del Tribunal Constitucional" que suspendía la votación del 1 de octubre de 2017 y pedía impedir o paralizar cualquier acción en contra de esta suspensión.

Señala que el TC, "después de un apercibimiento genérico de impedir o paralizar iniciativas, establece un mandato más particular y concreto, y es la abstención de una serie de acciones, abstención que se ha probado debidamente que la acusada realizó".

La magistrada constata que "no consta en la causa ninguna otra prueba que de carácter periférico corroborara los hechos objeto de acusación", y toma en consideración a los testigos que declararon que Mindan no dio órdenes de contravenir la resolución del TC ni estaba en el centro de votación a las 7 horas del 1-O para garantizar la apertura de puertas a las 8 horas.