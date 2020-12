Sindicatos de Función Pública vuelven a exigir al Gobierno C-LM que se siente ya a negociar un acuerdo de teletrabajo

Los sindicatos apelan al RD 29/2020 aprobado el pasado 29 de septiembre, por el cual se incluye un nuevo artículo en el texto refundido del Estatuto Básico del Empleado Público (EBEP), el 47 bis, que introduce la fórmula de prestación de servicios a través del teletrabajo en el conjunto del sector público y que insta a las administraciones públicas a negociar un acuerdo en cada ámbito en el plazo de 6 meses. "Periodo del que se ha apurado ya la mitad en Castilla-La Mancha sin noticias del Gobierno, por lo que parece indicar que no es una prioridad de García-Page", apuntan.

"Muy al contrario, el Gobierno regional da pasos hacia atrás en la concesión de teletrabajo. Ejemplo de ello ha sido el conflicto al que se ha sometido al personal informático de la Dirección General de Administración Digital", afirman los sindicatos. Personal que, como ya denunciaron el pasado 18 de noviembre, ha sido trasladado a un nuevo edificio que sigue "sin cumplir con la normativa de prevención de riesgos laborales a día de hoy, y cuyo personal que cumple de forma escrupulosa con todas las condiciones para prestar servicios en régimen de teletrabajo está viendo como sus solicitudes son denegadas de forma sistemática". "Como si el Gobierno quisiera a través de esta coacción acallar las voces discordantes del personal público", denuncian en nota de prensa.

UGT, CCOO, STAS y CSIF defienden que el teletrabajo es positivo para la administración por ser económico, efectivo, seguro y medioambientalmente más sostenible; y consideran que hay miles de funcionarios y funcionarias que podrían prestar parte de su jornada en régimen de teletrabajo sin que eso suponga una reducción de su eficiencia, sino todo lo contrario. "Pero el Gobierno regional sigue empeñado en cerrar la puerta y seguir poniendo en riesgo la salud de los empleados y empleadas públicas sin ninguna necesidad, generando brotes en distintos centros en los que no se respetan las distancias de seguridad y se prioriza el presencialismo por encima de la eficiencia y la gestión de los recursos de forma responsable".

"No somos nosotros quienes lo decimos, la propia Comisión Europea ha recomendado seguir implementando el teletrabajo allá donde sea posible mientras dure la crisis sanitaria. No le pedimos a García-Page ningún aguinaldo, no le pedimos ningún regalo estas fiestas, porque tal y como dice el propio Ministerio #ElMejorRegaloEsCuidarnos", afirman.

Por todo ello las organizaciones sindicales han desarrollado una campaña en Twitter a partir de este miércoles, 16 de diciembre, a las 18.00 horas con el hashtag #PageCuidanos para implicar al conjunto del personal de la administración pública y exigirle a Page que cuide a su personal.

"No es admisible y el Gobierno no puede continuar mirando hacia otro lado. Mientras el resto de administraciones negocian Castilla-La Mancha es, como siempre, la última de la clase en negociación colectiva", han lamentado los sindicatos.