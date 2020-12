Cs en el Consell de Mallorca reitera que el sector de la restauración "necesita toda la ayuda que se le pueda ofrecer"

No obstante, la formación ha lamentado la "improvisación continua" del equipo de gobierno ante la COVID-19."Llevamos meses diciendo que las ayudas que se han destinado hasta el momento a pymes y autónomos no bastan para afrontar la crisis, y por eso presentamos una enmienda al Presupuesto del Consell que preveía ya los 5 millones y que los partidos del Pacte rechazaron", ha señalado la portavoz de Cs en el Consell de Mallorca, Beatriz Camiña.

Así, la portavoz ha censurado que "han demostrado que lo que adujeron para rechazarla no era cierto y que sí se podía, pero no querían". En este sentido, ha criticado que no se puede "siempre esperar a que la situación empeore para actuar, hay que ponerse en el peor de los escenarios posibles y actuar con previsión".

"Desde Ciudadanos hemos reclamado en todo momento la necesidad de tener un Consell fuerte y bien financiado para poder hacer frente a situaciones tan complicadas como la actual y responder a las necesidades de los mallorquines en el momento exacto, y dejar de llegar tarde, como hasta ahora", ha concluido.