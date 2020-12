Garamendi desconoce la posición del Gobierno sobre el SMI y considera que “no es el momento” de una subida

El presidente de la Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE), Antonio Garamendi, afirmó este miércoles que desconoce la posición del Gobierno respecto a la subida o no del Salario Mínimo Interprofesional (SMI) ya que “todavía no ha dado una cifra” y opinó que “con la que está cayendo, no es el momento” de subirlo.

Así lo indicó durante una entrevista en Onda Cero recogida por Servimedia en la que, preguntado por la postura del Ejecutivo respecto a esta cuestión, señaló que “de una parte del Gobierno parece que es una y no de la otra”.

El presidente de la patronal declaró que “con la que está cayendo, estar hablando de estas cosas a nosotros nos sorprende”, ya que “el SMI afecta especialmente a la gente más vulnerable, a los que pagan el salario más vulnerable”. En este sentido, mencionó a sectores como la hostelería, el campo o el pequeño comercio como aquellos a los que la subida del SMI afectaría negativamente, y criticó que se suba el SMI al tiempo que se mantienen sin subidas los contratos del Estado.

“Es un debate bastante perverso, y lo dice alguien que ha firmado subidas del SMI”, afirmó, para acto seguido recordar que en 2020 se subió “más de un 10%” y que en los dos últimos años la subida ha sido del 30%. Además, destacó que uno de los indicadores para fijar el SMI es la inflación y que ésta es negativa en 2020, del -0,8% en noviembre y que podría ser del -0,9% en diciembre.

Asimismo, opinó que “los subsidios están bien, pero un ratito” porque “lo que rompe la desigualdad es el desempleo”, por lo que denunció que “algunos están empeñados en que haya más subsidios y menos empleos”.

Por último, apuntó que el SMI “es una competencia del Gobierno previa consulta a los agentes sociales” y que “se le quiere dar la vuelta, como si fuera una mesa de diálogo”. “Otros años hemos firmado esa subida”, insistió, para concluir criticando que “algunos están jugando unos partidos que no tienen que ver con la realidad, España está muy tocada, especialmente en los sectores en los que se aplica el SMI”.