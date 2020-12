Desarticulat un grup criminal que robava en vivendes de Xàbia amb els seus habitants dins

En total, se'ls atribueixen 20 delictes contra el patrimoni i l'ordre socioeconòmic, relacionats amb un delicte de robatori amb força en l'interior de vivenda amb habitants, un delicte de robatori amb força en interior de vehicle, un delicte de furt, un delicte de pertinença a grup criminal, dos delictes de desobediència greu de l'autoritat i dos delictes d'estafa, un d'ells en temptativa.

L'operació, denominada 'Toxu2020', va començar al setembre del 2020, quan agents de l'Equip d'Investigació de la Guàrdia Civil de Xàbia van detectar un increment molt significatiu en la comissió de fets delictius contra el patrimoni.

Els autors utilitzaven un 'modus operandi' que seguia un patró molt similar en tots els casos. Obstaculitzen al domicili després de fracturar el pany de la porta d'accés a la vivenda mentre els habitants romanien en el seu interior, i una vegada dins, sostreien tot tipus d'efectes.

Les investigacions van començar amb la realització de dispositius per al control perimetral dels vehicles que circulaven prop de la zona on s'estaven produint els robatoris.

Durant un dels dispositius, els agents van donar l'alt a un conductor que al adonarse de la presència dels agents, va emprendre la fugida a peu i va abandonar el vehicle que conduïa. Després de la inspecció de l'automòbil, van trobar en el seu interior diversos efectes sostrets en els domicilis de la zona.

Arran de la troballa, es va seguir després de la pista del titular del vehicle, un conegut delinqüent de la zona. El 'modus operandi' d'aquesta persona en altres delictes comesos era amagar els objectes que robava en amagatalls, per la qual cosa els agents van decidir realitzar batudes per zones properes a la casa de l'autor i als domicilis en els quals s'havien produït els robatoris amb la fi de trobar algun lloc utilitzat per a guardar els efectes sostrets.

Finalment, la Guàrdia Civil va localitzar un amagatall prop de la casa de l'autor que consistia en una cavitat en el sòl, on els autors amagaven tots els objectes robats.

Una vegada trobat, els agents van realitzar dispositius de tancament perimetral en eixa zona per a localitzar els autors. Durant aquests controls, la Guàrdia Civil va interceptar un vehicle amb un ocupant. Després del seu registre, els agents van trobar en el maleter gran quantitat d'objectes relacionats amb els robatoris produïts a Xàbia. En eixe moment els agents van detindre l'ocupant del vehicle, un home de 42 anys.

Els agents van esbrinar que l'altre suposat autor realitzava amb freqüència viatges a les localitats d'Elx, Gandia i Dénia. La intenció d'aquests viatges era la de vendre el material robat en botigues de segona mà. Efectivament, els agents van comprovar que l'autor havia venut en un establiment d'aquest tipus diversos articles sostrets. Després de sengles indagacions es va localitzar aquesta persona, considerada el capitost del grup criminal, i es va procedir a la seua detenció i posada a disposició judicial.

En dos registres domiciliaris posteriors es van intervenir diversos televisors, gran quantitat de ferramentes, un patinet, una bicicleta elèctrica, radiadors, electrodomèstics, màquines de cosir, sabatilles, radiocassets, aspiradores, telèfons i una gorra de la Guàrdia Civil.

Es va constatar aleshores que es tractava d'un grup criminal format per aquests dos homes i una dona espanyola de 40 anys que actualment està en parador ignorat.

Han sigut detinguts dos persones, de 42 anys, que van ser posats a la disposició del Jutjat d'Instrucció de Dénia, qui ha decretat presó provisional per a un d'ells per considerar-ho el líder d'aquest entramat delictiu, mentre que l'altre ha quedat en llibertat amb càrrecs, a l'espera de juí.