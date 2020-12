El Palacio Quintanar de Segovia cierra su programación expositiva de 2020 con la muestra colectiva 'Identidades'

Los artistas presentes en la exposición son Carlos Fontales, Nela Sánchez Alonso, Salvador Cuenca, Simone, Cristian Hugo, Ana Ruiz de la Prada, Lucía Huertas, Carlos de Hita y el Colectivo Fotográfico Diez Miradas (Paz Vicente, Joan Forteza Martí, Juan Carlos Gargiulo, Manel Quiros, Ramón Siscart, Xavier Ferrer Chust, Pablo Tarrero Segarra, Rui Morao, Cristóbal Carretero Cassinello).

Según ha informado la organización a través de un comunicado remitido a Europa Press, este proyecto expositivo "da la oportunidad de abordar lecturas diferenciadas que dialogan entre sí, de intercambiar miradas alternativas que buscan el encuentro, de mostrar y compartir experiencias de nuestro mundo, aunque local, incompleto y fragmentario anima positivamente a imaginar un mundo mejor para todos".

La exposición se plantea como "un viaje tranquilo, reflexivo, amable, empático, con flexibilidad mental frente a la rigidez maniquea, nosotros o los otros, me gusta o no me gusta, bueno o malo, que propone claridades intolerantes y dogmáticas".

Esta exposición sirve también como una reivindicación de las mujeres artistas en la configuración y construcción de la identidad personal y colectiva que necesitamos conformar de forma abierta, igualitaria y plural, rompiendo hegemonías discriminatorias y esencialismos excluyentes.