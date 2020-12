El cardenal Cañizares insta a celebrar vigílies d'oració perquè "no s'aprove la Llei de l'eutanàsia"

De la mateixa manera, l'arquebisbe ha convidat tots els fidels de l'Arxidiòcesi a sumar-se aquest dimecres a la jornada d'oració i dejuni convocada per la Conferència Episcopal Espanyola davant la previsible aprovació de la Llei de l'eutanàsia, "per a demanar al Senyor que inspire lleis que respecten i promoguen la cura de la vida humana".

El cardenal, qui ha animat a unir-se a la vigília d'oració "als germans d'altres confessions cristianes i d'altres tradicions religioses", ha subratllat que totes aquestes trobades d'oració han de celebrar-se complint "escrupolosament les normes vigents per a evitar contagis de la pandèmia del Covid-19".

Igualment, el titular de l'Arxidiòcesi ha rebutjat la nova legislació, que ha definit com "cruel i inhumana", i afig: "Una vegada més, diem no a aquesta llei perversa i inicua, no a l'eutanàsia, i sí a les cures pal·liatives, expressió de la compassió i de la caritat que devem a la persona humana i a les famílies davant eixa fase final de la vida".