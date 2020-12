¿Cómo está afectando a nuestro comportamiento esta limitación de libertades?

No es la misma sensación que cuando estuvimos confinados, pero sí sentimos que tenemos limitadas muchas formas de entretenimiento y costumbres que antes llevábamos a cabo diariamente. Este cambio, nos lleva a comportarnos de forma diferente. Lucy Sinclair, directora en EMEA del equipo de insights de Google, en el que se analizan cambios en el comportamiento de los consumidores, habla en el site Think with Google sobre cómo se materializa este cambio de comportamiento y en qué es diferente al cambio que sufrimos durante el confinamiento total de marzo.

Lo cierto es que, aunque volvemos a pasar más tiempo en casa y hemos limitado considerablemente el contacto social, el contexto y la mentalidad de la sociedad son distintos a marzo. Para empezar, los consumidores están más informados y han introducido ya nuevas rutinas en sus vidas. Por ejemplo, la aceleración de la transformación digital demuestra la mayor facilidad con la que ahora pasamos de una experiencia física a una digital.

Sin embargo, la mayoría de los usuarios sigue intentando volver a la vida normal o, por lo menos, a recuperar y revivir sensaciones ya conocidas. Por eso, tratan de hacer más reuniones virtuales con otras personas, consumir más ocio y, sobre todo, se nota en que, esta frustración por no recuperar la normalidad se plasma en un fuerte aumento de las compras online. ¿Quieres saber cómo aprovechar esta oportunidad? Descúbrelo en este artículo.