El truco para regalar tiempo lo tiene Currenbody: tres sets de tecnobelleza para mimar a tus familiares

Los regalos, aunque no son lo más importante de estas fechas, sí son una parte esencial de la que la mayoría disfrutamos. La mañana de Navidad o la de Reyes, ir al árbol y encontrar algún que otro detalle con nuestro nombre, nos hace rebosar de alegría, así como ver que nuestros familiares o amigos se sorprenden al abrir el que, con tanto cariño, hemos pedido para ellos. Eso sí, antes de vivir ese momento, hemos debido ejercer de pajes reales, discurrir qué les podría apetecer recibir y, además, encontrarlo a buen precio. Una tarea nada fácil que se complica cuando los destinatarios son fans de la tecnología y los artículos beauty.

Con un tique que supera al de otros clásicos de las Navidades, como los pijamas, los libros o los jerséis horteras a la par que divertidos, estos productos suelen escaparse del presupuesto con el que la mayoría contamos para estas fechas. Y, aunque nos encantaría que recibieran el patinete eléctrico con el que llevan meses soñando o un surtido de todas las novedades de maquillaje para 2021, solemos rendirnos y entregar una tarjeta regalo para que la gasten en lo que más les gusta.

Pero, ¿y si te dijésemos que hemos encontrado varios packs que aúnan ambas a precios muy suculentos? ¡Como lo lees! En la web de Currentbody lo han preparado todo para que esta Navidad puedas sorprender con lo mejor en tecnobelleza y disfrutar de sus descuentos. Un catálogo lleno de propuestas entre el que, sin embargo, ya tenemos a nuestros claros favoritos. ¿Quieres descubrirlos?

De nuestros favoritos, ¿con cuál te quedas?

- Para los seguidores de Foreo... ¡el set Here & There!Foreo se ha convertido en una de las marcas más deseadas y buscadas por los beauty addicts y este set lo tiene todo para triunfar con la limpieza facial. Incluyen dos de los gadgets más conocidos, el Luna Mini y el Play, para que puedas eliminar el 95% de la suciedad, grasa y residuos cuando estés en casa o viajando.

- Adiós a las arrugas... ¡con la varita de frío de Nuface! Aunque la arruga es tan natural como bella, las líneas de expresión prematura no siempre son bienvenidas. Por eso, cuando uno se entera que la varita de Nuface de la colección Fix Break The Ice esta rebajada para Navidad, no lo duda... ¡y se la pide a Papá Noel o los Reyes Magos!

- Para darle aún más vida a tus ojos... ¡con BeautyBio! Este set de tratamiento para los ojos promete refrescar, rejuvenecer y deshinchar instantáneamente los ojos cansados. ¿Cómo? Con ayuda del bálsamo y los geles que incluye, además de un bonito espejo para llevar siempre en el bolso y tener controlada nuestra mirada.

