La Comunitat bat la seua pitjor dada de contagiats d'aquesta segona ona

Els efectes del pont de la Constitució s'estan deixant notar mentre el Nadal s'acosta i les notícies de l'evolució de la pandèmia empitjoren. La Comunitat Valenciana va batre aquest dimarts un nou rècord de contagis en la segona ona en notificar la Conselleria de Sanitat 2.841 nous positius en un dia (els mateixos que va informar el Govern central) i 38 defuncions més, deu usuaris de residències d'ancians. Una dada que fa que la incidència acumulada en la Comunitat seguisca a l'alça.

Segons el Ministeri de Sanitat, l'autonomia valenciana ja supera amb escreix la incidència mitjana de tot el país, amb 227,31 casos per cada 100.000 habitants en els últims 14 dies respecte als 198,77 d'Espanya. Aquesta dada suposa una pujada de 34,82 punts percentuals en un sol dia o, cosa que és el mateix, un +18,1%. L'única dada positiva en la Comunitat és que el número d'ingressats ha baixat en 17, fins als 1.181 i 228 d'ells estan en l'UCI, la qual cosa suposa 8 llits de crítics menys ocupats, segons les dades del Consell.

10.328 nous infectats i 388 víctimes mortals més a Espanya

La situació general d'Espanya tampoc és esperançadora. El fantasma d'un nou ascens sobrevola la corba d'incidència. Ahir, Sanitat va informar de 10.328 nous infectats i 388 víctimes mortals més, mentre que la incidència ha tornat a créixer per segona jornada consecutiva aquesta setmana, quan s'espera que s'aprecie el possible efecte que pot haver tingut sobre l'epidèmia el pont de la Constitució.

L'increment registrat és del 2,64% de mitjana –durant el cap de setmana va ser del 2,16%– i fins a nou comunitats han vist créixer aquest indicador. Després de la Comunitat Valenciana, les autonomies on puja respecte al dilluns són Castella-la Manxa (+4,9%), la Comunitat de Madrid (+4,4%), Balears (+4,1%), Navarra (+2,8%), Murcia (+1,7%), Catalunya (+1,7%), Canàries (+1,44%) i Galícia (+0,3%).

Per part seua, descendeix a Extremadura (-5,5%), Andalusia (-3,4%), Castella i Lleó (-2,5%), Cantàbria (-2,4%), Aragó (-1%), Astúries (-0,8%), el País Basc (- 0,66%) i La Rioja (-0,15%).

Sanitat ja va lliscar el dilluns que és possible que el descens de les últimes setmanes haja acabat i estiguem en “un possible altiplà”. Als hospitals sembla haver-hi un estancament. En planta ahir la xifra no va variar, amb 11.736 ingressats amb Covid (9,6% d'ocupació). I en UCI sí que va millorar, amb 41 pacients menys (2.027 en total).