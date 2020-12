Cómo evitar que te la cuelen con bulos a través de WhatsApp estas Navidades

Puede que debido a las restricciones por la COVID-19 no te vayas a sentar a la mesa este año junto a ese ser querido que suelta un bulo tras otro, así que es posible que aproveche la ocasión para enviártelos a través del grupo de WhatsApp de la familia. Las navidades, como el resto del año, son mejores si están libres de desinformación, por lo que es importante conocer cuáles son los bulos que te van a intentar colar y qué puedes hacer para evitarlo, empezando por escribirnos a través del servicio de WhatsApp de Maldita.es (+34 644 229 319).

Como sabes, los bulos circulan en distintos formatos, por lo que tendremos que tener en cuenta las particularidades de cada uno de ellos a la hora de verificarlos. En el caso de las cadenas de WhatsApp, sospecha si incluyen varios elementos para transmitir sensación de urgencia como los emoticonos o las mayúsculas, o si piden que las compartas con todos tus contactos. También puedes fijarte en si tiene faltas de ortografía, si incluye la pestaña que indica que se trata de un mensaje reenviado y si aporta enlaces.

Además de fijarte en la apariencia de la cadena, puedes introducir algunas de las palabras clave en el buscador de Maldita.es para comprobar si la hemos desmentido, y copiar y pegar el texto en Google por si algún medio hubiera hablado de ella.

Los audios

Muchos de los bulos que nos llegan en forma de audio empiezan con la fórmula: “el amigo del amigo de mi hermana me ha contado que...”. Si recibes uno de estas características, sospecha de él y no lo compartas. Tampoco difundas aquellos en los que piden máxima difusión, dan pocos detalles o no identifican al narrador.

A veces, esas grabaciones se mueven como si hubieran sido grabados por un personaje conocido. Es el caso del supuesto audio en el que la ministra de Exteriores, Arancha González Laya, confundía a Joe Biden con el terrorista Bin Laden, un bulo que ya desmentimos en Maldita.es. Siempre es buena idea comparar la voz del audio con la de la persona que supuestamente lo ha grabado

Las fotos

Hay muchas técnicas que nos sirven a la hora de saber si una imagen es verdadera o falsa, pero la más importante es la de la observación: cuando recibas una foto de la que sospechas, fíjate en todos los detalles que puedan darte alguna pista de dónde y cuándo ha sido tomada, y comprueba si hay algún elemento que delate que se trata de un montaje.

Tras realizar esas observaciones, puedes hacer una búsqueda inversa para comprobar si la foto ha sido manipulada o descontextualizada. Para ello, ve a Google Imágenes, pincha sobre la cámara que aparece en el buscador y sube la foto que quieras investigar. Como ya te explicamos, esa búsqueda nos permitirá ver si algún medio de comunicación la ha difundido, así como otras imágenes visualmente similares.

Los vídeos

Los vídeos te ofrecen mucha más información que las fotos, lo cual hay que aprovechar cuando recibamos uno que queremos verificar. Fíjate también en elementos visuales

como las matrículas, los entornos, el tiempo, el idioma en el que hablan… todo ello te servirá para ubicar dónde ha sido grabado.

Una vez hayas analizado la grabación, puedes hacer una captura de un momento del vídeo y realizar la búsqueda inversa de imagen de la que ya hemos hablado. En el caso de que no te dé resultados, puedes hacer uso de una extensión llamada InVid que te permitirá hacer una búsqueda más exhaustiva

Cómo ves, los bulos te pueden llegar estas navidades camuflados de muchas formas distintas, así que equípate contra ellos y, si tienes dudas, mándanoslo a través de WhatsApp (+34 644 229 319) para que lo verifiquemos.