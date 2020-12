Cultura.- Un mural en la façana del MuVIM recorda els aplaudiments en els balcons durant el confinament

La gigantografia de l'artista urbà, que dona al Jardí de la Cultura, vol reflectir, en paraules de l'autor, "la nostra cultura urbana espontània, situant l'emoció col·lectiva en el centre de l'obra".

Es tracta d'una composició gràfica de 64 balcons amb 164 personatges que apareixen aplaudint: un balcó per cadascun dels 64 dies en els quals es va eixir a aplaudir, des que es va decretar el confinament a mitjan març fins al 17 de maig, quan eixa espontània perfomance social es va tancar amb un gran aplaudiment final, segons ha precisat la Diputació de València en un comunicat.

Cada personatge representa un híbrid d'humà amb un cap d'animal, com ja és habitual en l'obra de Vinz Feel Free. A més, l'artista ha triat imatges d'animals en perill d'extinció, com el linx ibèric, l'àguila real i el llop.

D'aquesta manera es remarca la vulnerabilitat experimentada en aquells moments "tan difícils i excepcionals, en els quals tots ens sentírem nus i indefensos davant l'amenaça del virus".

"D'alguna manera -ha explicat l'artista-, tots ens sentírem una mica així en aquells dies: com una espècie amenaçada que calia protegir amb mesures dràstiques i fins aleshores inèdites, i amb grans esforços per part de molta gent".

"UNIR ESFORÇOS PER A EIXIR ENDAVANT"

Els 64 balcons de l'obra de Vinz Feel Free, situats un al costat de l'altre en dos files horitzontals, cobreixen la major part de la façana del museu. D'aquesta manera, "la Comunitat Valenciana apareix representada com una gran comunitat de veïns en la qual tots unim esforços per a tirar endavant junts, com així està passant", ha afegit.