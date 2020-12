Ciudadanos asegura que ni la Xunta ni el Gobierno pidieron ayuda a la UE para luchar contra la avispa asiática

En un comunicado remitido a los medios, el europarlamentario explica que trasladó a la Comisión Europea una pregunta escrita para conocer qué fondos europeos pueden ayudar a controlar la expansión de la avispa asiática y si el Gobierno o la Xunta los han solicitado.

Una cuestión a la que, según indica, tuvo respuesta por parte del comisario europeo de Agricultura, Janusz Wojciechowski, quien asegura que no ha recibido "solicitud alguna de apoyo concreto para el control de la avispa asiática" ni del Ejecutivo ni de la Xunta.

Según señala Ciudadanos, el comisario añade en su carta que los Estados miembros deben tomar medidas contra esta plaga y que cuentan con "ayuda financiera a su disposición" en instrumentos como el Programa LIFE, por ejemplo, Life stopvespa2; en el Fondo de Cohesión o en la Política Agrícola Común (PAC).

"La vespa velutina es una especie invasora y un problema grave para nuestros ecosistemas y para nuestro campo. Por eso creo que el Gobierno del señor Feijóo no puede arrastrar los pies", argumenta Adrián Vázquez, que califica de "sorprendente" que la Xunta "no haya solicitado" estos apoyos e insta a "no perder un euro europeo más".

Por su parte, la coordinadora de Cs en Galicia, Beatriz Pino, ha lamentado que "Galicia pierda una vez más la oportunidad de beneficiarse de ayudas de la UE", una cuestión que atribuye a la "incompetencia de la Xunta y del Gobierno Central" por "no pedir las ayudas disponibles".

Pino ha recordado que se trataba de subvenciones que se concedían de forma automática nada más solicitarlas. "La vespa es un problema real que afecta tanto al campo como a la vida de las personas ya que han muerto varios gallegos en estos últimos años por culpa de sus picaduras", incide.