Coronavirus.- La Comunitat Valenciana acumula 69.439 peticions d'ERTO que afecten 470.357 treballadors

Segons les xifres arreplegades des del 12 de març fins al 14 de desembre, d'aquestes peticions, l'administració ha resolt un total de 66.575 expedients que afecten 445.121 treballadors, la qual cosa suposa el 95,8 per cent de les sol·licituds.

El 87 per cent de les sol·licituds d'ERTO sense per força major. Per sectors, a més, el 84,6% es correspon a servicis, amb 58.717 sol·licituds i 312.831 treballadors afectats. Li segueix la indústria, amb el 9,4% de les peticions d'expedient i 6.535 peticions i 136.577 empleats afectats.

Així mateix, el 47,5% de les peticions s'han arreplegat en la Direcció territorial de València; el 39,3% de les sol·licituds s'han tramitat en la Direcció territorial d'Alacant; l'11,9% es correspon a la de Castelló i en la Direcció general s'han registrat l'1,4% de les sol·licituds.

El 88% de les sol·licituds demanaven una suspensió temporal d'ocupació, mentre que el 7% es corresponen a una suspensió amb reducció i el 5% a una reducció. Les empreses de menys de deu treballadors concentren el 88% de les peticions d'ERTO, seguides per les d'entre 11 i 50 empleats (10%) i les de 51-250 treballadors (1%).