Unides Podem incideix a eliminar el límit de personal d'À Punt ja que la moratòria "no dona solució al problema laboral"

Així ho ha indicat Blanes aquest dimarts en la roda de premsa posterior a la Junta de Síndics, on ha argumentat que amb la moratòria "no és possible traure les Ofertes Públiques d'Ocupació de manera completa", i que les actuals "han eixit de manera parcial".

Per açò, ha incidit a eliminar aquesta limitació que no existeix en "cap servici o organisme de la Generalitat". En aquest sentit, ha avançat que estan treballant en una altra possible esmena per a "veure si es pot transaccionar amb la resta de grups".

A més, ha insistit que "mentre estiga la moratòria, no podran eixir les Ofertes Públiques d'Ocupació" i açò suposarà "la precarització del treball i que es pot reduir la qualitat del servici".