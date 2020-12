PP i Vox exigeixen investigar l'arribada de migrants des de Canàries: "No ens estan dient tota la veritat"

"No ens estan dient tota la veritat", ha advertit la portaveu 'popular' Elena Bastidas en roda de premsa després de la junta de portaveus, per a tornar a exigir la compareixença del president de la Generalitat, Ximo Puig (PSPV), perquè "és de justícia que done totes les explicacions necessàries en una qüestió que té un vessant sanitari, però també humanitari".

Amb aquesta proposta, el PPCV vol que "no es torne repetir el succeït amb l'Aquarius", el buc que va arribar a València el 2018 amb 629 immigrants a bord que "van ser rebuts amb aplaudiments i dos anys després estan abandonats, sense regularització i sense ajudes de la renda valenciana d'inclusió".

La síndica de Vox, Ana Vega, també ha denunciat l'arribada de migrants durant el tancament perimetral: "No poden vindre els nostres familiars, no pot haver-hi mobilitat, és totalment il·lògic permetre la seua entrada massiva". Ha alertat que es desconeix si se'ls ha practicat una PCR o si "estan contagiats" i ha demanat que s'aclarisca on els estan traslladant, "previsiblement als hospitals campanya, convertits en una sort de campaments de refugiats".

Davant aquesta situació, Vox vol que no "passegen lliurement" i que es comprove "qui vé a la nostra casa", a més de suspendre la concessió d'entrada a Europa de les persones nascudes a Algèria, el Marroc o Mauritània, aplicar sancions econòmiques a aquests països i declarar la "crisi nacional".