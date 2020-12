L'ampliació del Clínic duplicarà la seua capacitat amb una inversió de 110 milions

La reforma i ampliació de l'Hospital Clínic de València suposarà una inversió total de 110 milions que permetrà guanyar 41.000 m2 fins als 108.809 m2 per a duplicar la seua capacitat. Així, es passaran de les 271 habitacions a 491, de 495 llits a 966, de 33 UCI a 66, de 19 quiròfans a 25 i de 132 consultes externes a 185.

Sobre aquest tema, el president de la Generalitat, Ximo Puig, ha destacat, després de visitar les obres acompanyat per la consellera de Sanitat, Ana Barceló, i la vicealcaldessa Sandra Gómez, que aquesta ampliació farà del Clínic "un hospital de referència no només a la Comunitat Valenciana sinó a tota Espanya".

Puig ha destacat que aquest projecte és "clau" per a la sanitat pública valenciana i permetrà al Clínic tindre "les millors instal·lacions" tres anys després de firmar amb la Universitat Politècnica de València la compra de l'antiga Escola d'Agrònoms per a executar el projecte.

Per la seua banda, Barceló ha destacat que hui és "un dia de felicitat" perquè "arranca un projecte que és un símbol de la recuperació de la sanitat valenciana amb el Govern Botànic" i es dona compliment a "una reivindicació històrica de la ciutat i dels pacients i professionals".

Aquest centre és "un dels més importants" de la Comunitat valenciana ja que cobreix 350.000 persones i solament el 2019 va atendre 170.000 urgències, 2 milions de consultes i, quan finalitze el projecte, ha destacat que serà un "exemple de qualitat assistencial" amb "les instal·lacions més modernes" gràcies a la inversió 94 milions, 110 amb equipament.

Tres fases que "es concatenaran"

Per la seua banda, la directora general de Règim Econòmic i Infraestructures, Carmelina Pla, ha explicat que el projecte s'escometrà en tres fases que "es concatenaran de forma coordinada per a no perdre temps". Així, la primera, que ja ha començat, suposarà la construcció d'un nou edifici d'hospitalització de "futur" de cinc plantes més un subterrani que connectarà amb tot el complex.

El nou immoble tindrà una superfície construïda de 12.924 m2 i 132 habitacions, de les quals 120 es podran doblar si fora necessari, amb 300 llits. La segona planta estarà reservada als pacients crítics que disposaran de 37 UCI amb boxes d'aïllament i espais comunicats i amb "la tecnologia de major seguretat i capacitat de proporcionar informació tant al pacients com a la família".

L'edifici s'ha dissenyat perquè tinga una flexibilitat per a una transformació ràpida dels seus espais gràcies a elements de partició modular per a atendre noves situacions crítiques. Així, ara disposarà d'una sala d'espera diferenciada per a pacients covid, amb una sala de triatge ràpid i un circuit diferenciat.

Pla ha destacat que per a disminuir els terminis s'iniciarà el muntatge en tallers de forma simultània a la construcció de l'estructura. Aquesta fase suposarà una inversió de 30 milions i les obres conclouran el 2021.

Segona i tercera fase

La segona fase, que arrancarà de forma paral·lela enguany, és l'actuació integral sobre l'actual edifici de l'Escola d'Agrònoms, que inclourà la restauració i recuperació dels elements singulars, com el mosaic de la façana, i la reconstrucció de la planta baixa mantenint la seua volumetria tant dels espais construïts com dels patis i jardins.

Aquest edifici passarà a acollir totes les consultes externes que ara estan segregades per tot l'hospital. Tindrà un total de 15.988 m2, 11 consultes i sales tecnològiques i 88 llocs de dia. El pressupost estimat és de 36 milions i l'execució de 24 mesos.

Finalment, la tercera fase, amb una inversió de 28 milions, suposarà la reforma de l'actual edifici d'Hospitalització, de 12.203 m2, amb 136 habitacions individuals que podran doblar-se en cas de necessitat i 272 llits. Aquestes obres no podran començar fins que no haja culminat el trasllat de totes les consultes externes a l'edifici de l'Escola, la qual cosa es preveu l'any 2023.