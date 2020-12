Ferri creu que "quants més vots tinga" el pressupost "millor" però apunta que pot aprovar-se només amb els de el Botànic

Així s'ha manifestat Ferri aquest dimarts en la roda de premsa posterior a la Junta de Síndics, en la qual ha indicat que "si a tot allò que és bo per als valencians, ells volen votar en contra, és el seu problema".

El síndic ha defès que han intentat aconseguir "els màxims acords possibles" amb Cs i PP i que "continuaran treballant fins a la setmana que vé" (quan es voten els pressupostos), encara que ha indicat "no em preocupa el vot de Ciutadans en el sentit que podem aprovar la llei sense altres grups".

També ha apuntat que han negociat "com tots els anys" amb els grups que estan fora del Botànic "totes les esmenes positives per als valencians" i ha indicat, respecte a les negociacions amb Cs d'enguany: "Jo he vist en aquestes Corts, no enguany, vindre un conseller a reunir-se amb els portaveus de grups a veure si transaccionàvem les esmenes. No és una situació nova, si es presenten propostes bones, ens asseiem a negociar a veure com les podem millorar".

Mentre, des del PSPV, el síndic ha valorat "de manera extraordinàriament positiva" que hi haja grups que vullguen sumar-se a recolzar uns pressupostos que "ja de per si mateix tenen majoria".

A més, ha considerat que el "acord definitiu serà el dia 23" i ha destacat que Cs "ha fet moltíssimes renúncies del programa", una cosa que "és d'agrair", com que "ja no demana la suspensió de l'impost del patrimoni".

Respecte al rebuig de l'esmena de Ciutadans sobre el Fons Covid, Mata ha indicat que "tot necessita ajustos", i ha reiterat la seua valoració de les "portes" que ha obert Cs, però "el govern havia d'anar més lluny" com en la quantia del bo de comerç.

"NO AMPLIAVA NI UNA PLAÇA"

D'altra banda, la síndica d'Unides Podem, Naiara Davó, ha defès el vot en contra en la comissió de Pressupostos del seu grup a l'esmena de Ciutadans sobre la col·laboració públic-privada en les residències ja que "no ampliava ni una sola plaça, per molt que diga Cs".

"No tocava la partida pressupostària en concret, canviava els objectius, però a nivell pressupostari no canvia l'import", ha agregat. A més, ha argumentat que les residències "han de ser públiques al 100%" després del "mal que va fer el model Cotino", per la qual cosa no volen "obrir cap tipus de via que vaja en el sentit de continuar amb la privatització"

A més, ha avançat que "si hi ha més esmenes en sentit de privatització de servicis bàsics" es posicionaran "sempre al front" i defendran "fermament el reforç dels servicis públics".